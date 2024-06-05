Ради спасения планеты откажитесь от чая в пакетиках и выключайте воду во время чистки зубов

Эколог Фисун призвала перейти на листовой чай вместо пакетированного

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Преподаватель проекта "Московское долголетие", эколог управления эколого-просветительского центра парка "Яуза" Ольга Фисун призвала перейти на листовой чай вместо пакетированного. Об этой и других не требующих особых усилий экопривычках она рассказала Москве 24.

Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

"В составе чайного пакетика текстиль (ленточка), бумага, пластик (пакетик), металлическая скоба, а также органический продукт (листья чая). Это сложный предмет для вторичной переработки", — пояснила эксперт.

Она также посоветовала не пускать в небо воздушные шарики — они пугают птиц, и сдавать в переработку пластиковые крышки — этот вид мусора тоже сложен для утилизации, поэтому во многих торговых центрах работают пункты его приёма.

Кроме того, полезно ездить на общественном транспорте вместо личного и экономить воду. "Например, закрывать кран во время чистки зубов или мытья посуды, чтобы вода не текла зря. Это простое правило поможет сэкономить до 20 литров каждый день", — заверила Фисун.