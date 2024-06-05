Правильная зарядка, память и чехол: пять способов сильно продлить жизнь вашему смартфону

В Роскачестве посоветовали не пренебрегать чисткой памяти смартфона

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Современный смартфон не рассчитан надолго, но у почти половины россиян нет возможности часто его менять. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко дал пять советов по продлению срока службы вашего гаджета. Агентство «Прайм» опубликовало их в среду.

Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Зарядка

Заряжать смартфон нужно только родной зарядкой до 80-90%. Не пользуйтесь устройством во время зарядки, не давайте ему разряжаться до нуля.

Хранение

Не оставляйте телефон на солнце – перегрев ему на пользу не пойдёт. Кроме того, некоторые экраны выгорают под прямыми солнечными лучами, уходя в неприятную желтизну.

Не пользуйтесь смартфоном в условиях повышенной влажности – это быстро выведет его из строя. И конечно, ни в коем случае нельзя брать аппарат в ванную.

«Помните, использование телефона лёжа в ванне, особенно если он заряжается, попросту опасно — не только для устройства, но и для вашей жизни», – предупредил эксперт.

Самая частая причина поломки смартфона – механическое повреждение в результате падения. Защитите вашего электронного друга чехлом и защитным стеклом!

Сушка

Если смартфон попал в воду, ни в коем случае не сушите его, руководствуясь сомнительными рекомендациями из интернета – рисом, феном и т. п. Выключите устройство, протрите его и – бегом в сервис.

Обновления

Следите за своевременным обновлением операционной системы и приложений, иначе ваш гаджет может стать уязвимым для кибератак. Устанавливайте программное обеспечение только из надёжных источников.

Память

Не пренебрегайте периодической чисткой хранилища смартфона от ненужных медиафайлов и приложений, не дожидаясь соответствующего уведомления операционной системы. Переполненная память замедляет работу устройства и требует большего расхода батареи.