Олег Кононенко первым из землян пробыл вне родной планеты больше тысячи суток

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Космонавт Олег Кононенко провёл на орбите суммарно 1000 суток

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Наука

Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко провёл на орбите суммарно 1000 суток. Новый рекорд установлен 5 июня в 0 часов по Москве, сообщили в госкорпорации в среду.

Космонавт Олег Кононенко провёл на орбите суммарно 1000 суток
Фото: Роскосмос is licensed under CC0

Пятый полёт командира российской части экипажа МКС продолжительностью чуть больше года стартовал 15 сентября 2023-го. По его завершении общий налёт Кононенко достигнет 1110 суток.

Мировой рекорд суммарной длительности космических полётов Олег Кононенко побил 4 февраля, превзойдя своего коллегу и соотечественника Геннадия Падалку, который за пять экспедиций набрал в сумме 878 суток 11 с половиной часов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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