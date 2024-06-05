Олег Кононенко первым из землян пробыл вне родной планеты больше тысячи суток

Космонавт Олег Кононенко провёл на орбите суммарно 1000 суток

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко провёл на орбите суммарно 1000 суток. Новый рекорд установлен 5 июня в 0 часов по Москве, сообщили в госкорпорации в среду.

Фото: Роскосмос is licensed under CC0

Пятый полёт командира российской части экипажа МКС продолжительностью чуть больше года стартовал 15 сентября 2023-го. По его завершении общий налёт Кононенко достигнет 1110 суток.

Мировой рекорд суммарной длительности космических полётов Олег Кононенко побил 4 февраля, превзойдя своего коллегу и соотечественника Геннадия Падалку, который за пять экспедиций набрал в сумме 878 суток 11 с половиной часов.