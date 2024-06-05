Найден новый способ прогнозирования ишемической болезни сердца

Исследователи из университета Цинхуа в Китае выяснили, что сочетание тепловизионной съемки лица и искусственного интеллекта (ИИ) может точно прогнозировать наличие ишемической болезни сердца (ИБС). Результаты их работы опубликованы в журнале BMJ Health & Care Informatics.
По словам ученых, основа нового метода — это тепловизионная съемка, которая фиксирует распределение температурных зон на поверхности объекта с помощью инфракрасных детекторов.
Этот метод доказал свою перспективность в прогнозировании заболеваний, так как позволяет выявлять участки с ненормальным кровообращением и воспалением по температурным узорам кожи.
Для обработки данных и повышения точности диагностики ученые применили технологию машинного обучения (ИИ).
Тестирование новой разработки было проведено на 460 добровольцах с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Это состояние, связанное с уменьшением или полным прекращением кровоснабжения сердечной мышцы.
Средний возраст участников составил 58 лет, при этом 27,5% из них были женщинами.
Результаты показали, что у 322 участников (70%) диагноз подтвердился. Выяснилось, что лица с ишемией обычно были старше и чаще мужского пола, а также у них чаще встречались факторы риска, связанные с образом жизни.
Ученые обнаружили, что использование тепловизионной съемки и ИИ было примерно на 13% эффективнее в прогнозировании ишемической болезни сердца по сравнению с традиционными методами оценки риска, учитывающими клинические признаки и симптомы.
Наиболее значимым тепловым индикатором ишемии оказался общий температурный перепад между левой и правой сторонами лица.
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