Найден новый способ прогнозирования ишемической болезни сердца

BMJ: тепловизионное сканирование лица помогает выявлять ишемию

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из университета Цинхуа в Китае выяснили, что сочетание тепловизионной съемки лица и искусственного интеллекта (ИИ) может точно прогнозировать наличие ишемической болезни сердца (ИБС). Результаты их работы опубликованы в журнале BMJ Health & Care Informatics.

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По словам ученых, основа нового метода — это тепловизионная съемка, которая фиксирует распределение температурных зон на поверхности объекта с помощью инфракрасных детекторов.

Этот метод доказал свою перспективность в прогнозировании заболеваний, так как позволяет выявлять участки с ненормальным кровообращением и воспалением по температурным узорам кожи.

Для обработки данных и повышения точности диагностики ученые применили технологию машинного обучения (ИИ).

Тестирование новой разработки было проведено на 460 добровольцах с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Это состояние, связанное с уменьшением или полным прекращением кровоснабжения сердечной мышцы.

Средний возраст участников составил 58 лет, при этом 27,5% из них были женщинами.

Результаты показали, что у 322 участников (70%) диагноз подтвердился. Выяснилось, что лица с ишемией обычно были старше и чаще мужского пола, а также у них чаще встречались факторы риска, связанные с образом жизни.

Ученые обнаружили, что использование тепловизионной съемки и ИИ было примерно на 13% эффективнее в прогнозировании ишемической болезни сердца по сравнению с традиционными методами оценки риска, учитывающими клинические признаки и симптомы.

Наиболее значимым тепловым индикатором ишемии оказался общий температурный перепад между левой и правой сторонами лица.