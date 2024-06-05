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Употребление алкоголя в самолете вредно для сердца

Thorax: потребление алкоголя в самолете снижает уровень кислорода в крови

1:44
Наука

Исследователи из Института аэрокосмической медицины при немецком аэрокосмическом центре (DLR) обнаружили, что потребление алкоголя в самолете при низком давлении воздуха снижает уровень кислорода в крови и увеличивает частоту сердечных сокращений даже у молодых и здоровых людей. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Thorax.

Thorax: потребление алкоголя в самолете снижает уровень кислорода в крови
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В эксперименте участвовали 48 здоровых людей в возрасте от 18 до 40 лет, которых разделили на две группы случайным образом. Одна группа провела ночь в условиях нормального атмосферного давления на уровне моря, а другая — в камере, имитирующей давление воздуха в самолете на крейсерской высоте.

Двенадцать участников из каждой группы выпили количество алкоголя, эквивалентное двум банкам пива или двум бокалам вина, прежде чем уснуть. Оставшиеся участники обеих групп не употребляли алкоголь.

Для получения точных результатов, через две недели группы поменялись: те, кто пил алкоголь в первой фазе, спали трезвыми во второй.

Результаты показали, что у участников, потреблявших алкоголь в барокамере, имитирующей условия в самолете, насыщение крови кислородом снижалось до 85%, а частота сердечных сокращений увеличивалась в среднем до 88 ударов в минуту.

Ученые отметили, что такие изменения наблюдались даже у молодых и здоровых людей.

Исследователи рекомендуют людям с хронической обструктивной болезнью легких и кардиореспираторными заболеваниями избегать потребления алкоголя во время полетов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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