Учёные выявили: положительные черты характера снижают риск деменции

Названы личные качества, снижающие риски развития деменции

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили, что деменция связана с определёнными личностными чертами. Некоторые из них увеличивают риск заболевания, тогда как другие, наоборот, снижают вероятность его развития.

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По данным журнала Alzheimer's & Dementia, исследование было проведено группой американских учёных из Калифорнийского университета в Дэвисе. Они проанализировали данные восьми предыдущих независимых исследований, включивших 44 531 человека. Наблюдения за добровольцами длились 21 год, и за этот период деменция была выявлена у 1703 человек.

Оказалось, что наибольшую предрасположенность к старческому слабоумию имеют токсичные люди, холерики и пессимисты. Также в группе риска находятся невротики, недобросовестные личности и люди с криминальным прошлым.

Высокие риски также отмечены у тех, кто склонен копить обиды и не умеет прощать, что вызывает постоянный стресс. Этот стресс, в свою очередь, способствует развитию нейродегенеративных заболеваний.

Напротив, добросовестность, экстраверсия (высокая общительность), открытость новому опыту, умение видеть позитивные стороны в жизни и доброжелательность снижают риск развития деменции. Кроме того, увлечённость каким-либо делом и активная занятость помогают поддерживать мозг в рабочем состоянии.