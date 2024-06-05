Учёные из Университета Тафтса в составе исследовательской группы выявили восемь ключевых факторов, способствующих здоровому долголетию. Среди них четыре поведенческих показателя и четыре клинических биомаркера здоровья. Результаты исследования были опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).
Исследование включало анализ данных о состоянии здоровья 5682 взрослых добровольцев со средним возрастом 56 лет. Участники прошли медицинские осмотры и сдали образцы крови для сопоставления их биологического и фактического возраста. Также их попросили предоставить информацию о своих пищевых привычках и физической активности.
Результаты показали, что поведенческие факторы, способствующие здоровому долголетию, включают сбалансированное питание, регулярную физическую активность, качественный сон и отказ от курения.
К клиническим показателям, указывающим на здоровье пожилых людей, относятся нормальный индекс массы тела (ИМТ), нормальное кровяное давление, а также оптимальные уровни холестерина и глюкозы в крови.
Учёные пояснили, что несоблюдение этих принципов часто приводит к ускоренному биологическому старению, выражающемуся в изнашивании органов и систем. Отследить такие нежелательные изменения можно с помощью мониторинга метилирования ДНК.
С возрастом метилирование некоторых участков ДНК увеличивается, а других уменьшается, что может приводить к снижению активности необходимых генов и повышению экспрессии генов, которые должны быть подавлены.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.