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Ученые назвали восемь ключевых факторов здорового долголетия

JAHA: здоровый вес и нормальное давление способствуют здоровому долголетию

1:46
Наука

Учёные из Университета Тафтса в составе исследовательской группы выявили восемь ключевых факторов, способствующих здоровому долголетию. Среди них четыре поведенческих показателя и четыре клинических биомаркера здоровья. Результаты исследования были опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

JAHA: здоровый вес и нормальное давление способствуют здоровому долголетию
Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

Исследование включало анализ данных о состоянии здоровья 5682 взрослых добровольцев со средним возрастом 56 лет. Участники прошли медицинские осмотры и сдали образцы крови для сопоставления их биологического и фактического возраста. Также их попросили предоставить информацию о своих пищевых привычках и физической активности.

Результаты показали, что поведенческие факторы, способствующие здоровому долголетию, включают сбалансированное питание, регулярную физическую активность, качественный сон и отказ от курения.

К клиническим показателям, указывающим на здоровье пожилых людей, относятся нормальный индекс массы тела (ИМТ), нормальное кровяное давление, а также оптимальные уровни холестерина и глюкозы в крови.

Учёные пояснили, что несоблюдение этих принципов часто приводит к ускоренному биологическому старению, выражающемуся в изнашивании органов и систем. Отследить такие нежелательные изменения можно с помощью мониторинга метилирования ДНК.

С возрастом метилирование некоторых участков ДНК увеличивается, а других уменьшается, что может приводить к снижению активности необходимых генов и повышению экспрессии генов, которые должны быть подавлены.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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