Ученые выяснили, что накопление жира в мышцах повышает риск диабета

МАМ: избыток межмышечной жировой ткани повышает риск диабета

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Сиднейского института кардиологических исследований имени Виктора Чанга в Австралии выяснили, что избыточное накопление межмышечной жировой ткани может привести к диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Эти результаты опубликованы в журнале Molecular Aspects of Medicine (МАМ).

В ходе исследования специалисты сосредоточились на межмышечной жировой ткани (МЖТ) — виде жира, который находится между мышечными волокнами и группами мышц и играет важную роль в поддержании функции мышц. Они проанализировали множество ранее опубликованных исследований о влиянии избытка МЖТ на кардиометаболическое здоровье.

Исследование показало, что избыточное количество МЖТ может привести к атрофии мышц, снижению функциональных возможностей организма, воспалительным процессам, а также вызвать резистентность к инсулину (состояние, предшествующее диабету), сердечно-сосудистые заболевания, метаболические нарушения и ускоренное старение организма.

Кроме того, учёные установили, что накопление МЖТ связано с увеличением числа фиброадипогенных предшественников в организме. Это может быть вызвано гормональными изменениями, острыми и хроническими заболеваниями, а также нездоровым образом жизни.

Исследователи также отметили, что в настоящее время не существует простых и быстрых способов оценки количества жировой ткани в мышцах. Поэтому рекомендуется внимательно следить за весом и вести здоровый образ жизни, особенно уделяя внимание регулярным физическим упражнениям.