Революция в медицине: российская модель предсказывает смертельные исходы COVID-19 и спасает пациентов

Российские ученые сделали значительный шаг в борьбе с COVID-19. По информации издания "АиФ", специалисты ТГУ разработали математическую модель, помогающую прогнозировать вероятность летального исхода у пациентов с коронавирусом.

Фото: wearecovert.com by Covert is licensed under public domain