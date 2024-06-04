Революция в медицине: российская модель предсказывает смертельные исходы COVID-19 и спасает пациентов

В РФ создана модель, предсказывающую вероятности смерти больных COVID-19

Российские ученые сделали значительный шаг в борьбе с COVID-19. По информации издания "АиФ", специалисты ТГУ разработали математическую модель, помогающую прогнозировать вероятность летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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Исследователи использовали данные из медицинских карт пациентов, проходивших лечение в реанимации и интенсивной терапии Тамбовской центральной районной больницы в 2022 году из-за COVID-19.

Модель основана на различных медицинских показателях, таких как результаты компьютерной томографии, частота дыхательной недостаточности, уровень насыщения крови кислородом, а также реакция на неинвазивную и инвазивную вентиляцию. Для прогнозирования использовались ключевые биомаркеры, включая уровень С-реактивного белка, ферритин, количество лейкоцитов и гранулоцитов, процент нейтрофилов и уровень сатурации кислорода.

Согласно исследованию, точность разработанной модели превышает 90%, что позволяет с высокой степенью вероятности предсказывать ухудшение состояния пациента. Этот метод дает врачам возможность принимать дополнительные терапевтические меры и предотвращать фатальные исходы COVID-19.

Это значимое достижение в медицинской науке, которое может помочь снизить смертность от коронавируса и улучшить результаты лечения пациентов.