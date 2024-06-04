Ученые нашли следы первых дождей на Земле в древнейших минералах

Международная команда геологов из Австралии и Китая обнаружила следы первых дождей на Земле, запертые внутри первичных минералов, которые сформировались около 4,4 миллиарда лет назад. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience (NatGeo).
Используя изотопы кислорода из древних цирконовых кристаллов, ученые смогли определить время появления пресной воды на нашей планете.
"Изучая возраст и изотопы кислорода в микроскопических кристаллах циркона, мы выявили необычно легкие изотопные признаки, возникшие более четырех миллиардов лет назад", — пояснил ведущий автор исследования Хамед Гамалелдиен из Университета Кертина в Австралии.
Команда Гамалелдиена применила масс-спектрометрию вторичных ионов для анализа цирконовых зерен и определения изотопного состава кислорода в магме, из которой образовались эти минералы.
Результаты показали, что наблюдаемый геологический состав мог сформироваться только в условиях, когда породы сначала образовались под мантией, а затем подверглись воздействию дождевой пресной воды.
Таким образом, запертые в цирконовых кристаллах вещества могут свидетельствовать о первых дождях в истории Земли.
Это открытие указывает на то, что дожди начались на Земле на 500 миллионов лет раньше, чем считалось ранее.
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