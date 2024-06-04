Ученые нашли следы первых дождей на Земле в древнейших минералах

NatGeo: Земля покрылась пресной водой на 500 млн лет раньше предыдущих оценок

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда геологов из Австралии и Китая обнаружила следы первых дождей на Земле, запертые внутри первичных минералов, которые сформировались около 4,4 миллиарда лет назад. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Фото: unsplash.com by Мика Матин is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Используя изотопы кислорода из древних цирконовых кристаллов, ученые смогли определить время появления пресной воды на нашей планете.

"Изучая возраст и изотопы кислорода в микроскопических кристаллах циркона, мы выявили необычно легкие изотопные признаки, возникшие более четырех миллиардов лет назад", — пояснил ведущий автор исследования Хамед Гамалелдиен из Университета Кертина в Австралии.

Команда Гамалелдиена применила масс-спектрометрию вторичных ионов для анализа цирконовых зерен и определения изотопного состава кислорода в магме, из которой образовались эти минералы.

Результаты показали, что наблюдаемый геологический состав мог сформироваться только в условиях, когда породы сначала образовались под мантией, а затем подверглись воздействию дождевой пресной воды.

Таким образом, запертые в цирконовых кристаллах вещества могут свидетельствовать о первых дождях в истории Земли.

Это открытие указывает на то, что дожди начались на Земле на 500 миллионов лет раньше, чем считалось ранее.