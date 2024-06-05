Только метагеномный анализ позволил установить страшный вред лекарств в сточных водах на состав микроводорослей

Микроводоросли в сточных водах стали хуже их очищать, открыли учёные из МГУ

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные с биологического и химического факультетов МГУ использовали нанопоровое секвенирование для исследования состава водорослей и бактерий в сточных водах. Результатами они поделились на страницах Journal of Applied Phycology, готовится к печати статья в журнале "Российские нанотехнологии".

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Темой изучения стало влияние примесей лекарств в сточных водах на состав населяющей их микрофлоры. Вопрос не праздный — именно микроорганизмы играют ключевую роль в биологической очистке выбросов.

Взятые из канализационных стоков образцы альго-бактериальных культур обрабатывали антибиотиком цефтриаксоном и противовоспалительным нестероидным препаратом диклофенаком. Потом анализировали состав образцов с использованием как классических методов экологического мониторинга — микроскопирования, измерения концентрации фосфатов и активности фотосинтеза у фотоавтотрофных организмов, так и метагеномного анализа.

Установлено, что, с одной стороны, примеси лекарств способствуют развитию микроводорослей из группы Chlorophyta с большим потенциалом к поглощению фосфатов, с другой — цианобактерии частично замещаются на условно болезнетворные стафилококки.

Наиболее точные результаты дал метагеномного анализ, сообщил профессор биологического факультета Алексей Соловченко. "Отдельно необходимо отметить, что метод нанопорового секвенирования имеет высокий потенциал для изучения самых разных аспектов микроводорослевых сообществ, включая их биоразнообразие, механизмы межвидового взаимодействия и коэволюции", — добавил он.

Ранее в Англии изучили влияние антибиотиков в водоёмах на память обитающих в них улиток.