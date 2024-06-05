Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили, почему кошка делает вид, что не слышит вас
Крем-суп из артишока: полезный рецепт
Разработан метод выделения водорода прямо в газовых месторождениях с выходом до 45%
Россияне не готовы тратить на аренду дома на лето больше 20 000 ₽ в месяц
Трихолог: опасности частого использования шампуней от перхоти
Юрий Лоза отреагировал на скандал вокруг Ольги Бузовой
Что ждет сельское хозяйство России? Прогноз шокирует
Меньшов не сразу утвердил Дорошину на роль Надюхи в "Любовь и голуби"
Мифы о вреде и пользе интимной жизни в спорте
Только метагеномный анализ позволил установить страшный вред лекарств в сточных водах на состав микроводорослей

Микроводоросли в сточных водах стали хуже их очищать, открыли учёные из МГУ

1:51
Наука

Учёные с биологического и химического факультетов МГУ использовали нанопоровое секвенирование для исследования состава водорослей и бактерий в сточных водах. Результатами они поделились на страницах Journal of Applied Phycology, готовится к печати статья в журнале "Российские нанотехнологии".

Микроводоросли в сточных водах стали хуже их очищать, открыли учёные из МГУ
Фото: mos.ru by Мосводоканал is licensed under public domain

Темой изучения стало влияние примесей лекарств в сточных водах на состав населяющей их микрофлоры. Вопрос не праздный — именно микроорганизмы играют ключевую роль в биологической очистке выбросов.

Взятые из канализационных стоков образцы альго-бактериальных культур обрабатывали антибиотиком цефтриаксоном и противовоспалительным нестероидным препаратом диклофенаком. Потом анализировали состав образцов с использованием как классических методов экологического мониторинга — микроскопирования, измерения концентрации фосфатов и активности фотосинтеза у фотоавтотрофных организмов, так и метагеномного анализа.

Установлено, что, с одной стороны, примеси лекарств способствуют развитию микроводорослей из группы Chlorophyta с большим потенциалом к поглощению фосфатов, с другой — цианобактерии частично замещаются на условно болезнетворные стафилококки.

Наиболее точные результаты дал метагеномного анализ, сообщил профессор биологического факультета Алексей Соловченко. "Отдельно необходимо отметить, что метод нанопорового секвенирования имеет высокий потенциал для изучения самых разных аспектов микроводорослевых сообществ, включая их биоразнообразие, механизмы межвидового взаимодействия и коэволюции", — добавил он.

Ранее в Англии изучили влияние антибиотиков в водоёмах на память обитающих в них улиток.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
Годовщина "контрнаступления" ВСУ, "Отважных" прорвались в Новоалександровку Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Последние материалы
Вот почему муравьи селятся на яблоне
Мифы о вреде и пользе интимной жизни в спорте
Секрет двойного урожая клубники: правильное мульчирование в июне
Три неожиданных применения консилера: советы от визажистов
На российский рынок выходит новый китайский кроссовер DFSK 500
Новосибирский депутат Госдумы работает в Африке вместе с Сергеем Лавровым
От скорой помощи до стоматологии: какие медицинские услуги покрывает полис ДМС
ВСУ под Харьков перебросили 12 американских пусковых установок М270 MLRS
Как уберечь ногти и кожу рук во время дачного сезона
Макаруны с бразильскими орехами без муки: вкусное печенье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников