В Перми придумали установку автоматической пайки сопел к ракетным двигателям

Автоматизация пайки ракетных двигателей снизит брак на 25%

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Мало кто знает о широком применении пайки в производстве жидкостных ракетных двигателей. Между тем другие способы соединения деталей, особенно из разных металлов, там применяются куда реже.

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Припаиваются, в частности, сопла. Этот процесс включает множество операций, проводимых исключительно вручную, требует длительного времени, высокой квалификации рабочего, даёт значительный процент брака на выходе.

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета совместно с сотрудниками АО "Протон-ПМ" придумали установку для автоматизации пайки узлов ракетных двигателей.

"Сейчас разрабатываем эскизы рабочей головы установки, подбираем её геометрические параметры под особенности материала. Дальше будем тестировать её в условиях реального производства", — объясняет магистрант Передовой инженерной школы ПНИПУ, инженер-технолог АО "Протон-ПМ" Эвелина Патракова.

Устройство подаёт припой лентой шириной 2 мм, рабочая головка оснащена направляющим и центрирующим роликами, датчиками расстояния до детали, а также роликом сварки с пружинным механизмом.

"Предлагаемый метод автоматизации процесса обеспечит более точное положение ленты на детали, позволит сократить время её нанесения в 3-5 раз, снизит процент брака. Так мы минимизируем использование дорогостоящего материала и избавимся от ряда дефектов", — надеется начальник технологического бюро цеха механосборки АО "Протон-ПМ" Заур Рустамов, руководитель проекта.

Разработка должна повысить производительность труда на сборке двигателей в среднем на 30%, снизить брак за счёт сокращения ручного труда на 25%, а временные и трудовые затраты — на 25-30%.