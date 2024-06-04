Метеоролог Позднякова предупредила о резкой смене погоды в Москве

Метеоролог Позднякова рассказала, что погода в Москве изменится

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какой погоды ждать москвичам на текущей неделе.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В Москве и Московской области, по словам синоптика, произойдёт заметная смена погодных условий. Она отметила, что столичный регион накроют дожди и грозы. Температура воздуха при этом сильно не изменится.

Ранее метеоролог предупредила об усиливающейся жаре.

В среду в Москве ожидается малооблачная погода с температурой до 30 градусов. В этот день в столице обойдётся без осадков.

"В четверг, 6 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, очередная порция дождей с грозами. Тем не менее на температурные показатели это не повлияет", — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".

В пятницу также погода порадует москвичей теплом и ясным небом. Только к воскресенью прогнозируются дожди и грозы.