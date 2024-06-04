Метеоролог Позднякова предупредила о резкой смене погоды в Москве

Главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какой погоды ждать москвичам на текущей неделе.
В Москве и Московской области, по словам синоптика, произойдёт заметная смена погодных условий. Она отметила, что столичный регион накроют дожди и грозы. Температура воздуха при этом сильно не изменится.
Ранее метеоролог предупредила об усиливающейся жаре.
В среду в Москве ожидается малооблачная погода с температурой до 30 градусов. В этот день в столице обойдётся без осадков.
"В четверг, 6 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, очередная порция дождей с грозами. Тем не менее на температурные показатели это не повлияет", — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".
В пятницу также погода порадует москвичей теплом и ясным небом. Только к воскресенью прогнозируются дожди и грозы.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?