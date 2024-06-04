Небо в рентгеновском диапазоне, снятое прибором для поиска нейтронных звёзд: оно всё в лучах и вспышках

NASA выложила изображение, в котором собраны наблюдения неба в рентгеновском диапазоне за 22 месяца, сделанные установленным на МКС прибором NICER.
"Исследователь внутреннего состава нейтронных звёзд" (Neutron Star Interior Composition ExploreR — NICER) путешествует на борту МКС с 2017 года. Его нацеливают на интересующие учёных объекты, но в перерывах между сеансами чувствительные детекторы не отключаются.
Каждая дуга на опубликованном агентством фото — путь рентгеновских лучей, а также случайные воздействия высокоэнергетичных заряженных частиц. Кроме того, всё небо слегка подсвечено рассеянным рентгеновским излучением издалека.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?