Небо в рентгеновском диапазоне, снятое прибором для поиска нейтронных звёзд: оно всё в лучах и вспышках

NASA показала наблюдения прибора NICER на МКС за 22 месяца на одном фото

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

NASA выложила изображение, в котором собраны наблюдения неба в рентгеновском диапазоне за 22 месяца, сделанные установленным на МКС прибором NICER.

Фото: NASA by NICER is licensed under public domain

"Исследователь внутреннего состава нейтронных звёзд" (Neutron Star Interior Composition ExploreR — NICER) путешествует на борту МКС с 2017 года. Его нацеливают на интересующие учёных объекты, но в перерывах между сеансами чувствительные детекторы не отключаются.

Каждая дуга на опубликованном агентством фото — путь рентгеновских лучей, а также случайные воздействия высокоэнергетичных заряженных частиц. Кроме того, всё небо слегка подсвечено рассеянным рентгеновским излучением издалека.

Как поворачивается NICER