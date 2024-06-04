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11-летние циклы солнечной активности — как лето: наверняка наступит, но когда жара — точно не известно

Физик Обридко сравнил 11-летние циклы Солнца с погодой по непредсказуемости

2:16
Наука

Прямо сейчас Солнце переживает пик очередного 11-летнего цикла своей активности, сообщил Pravda.Ru заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко.

Физик Обридко сравнил 11-летние циклы Солнца с погодой по непредсказуемости
Фото: NASA is licensed under public domain

"Мы находимся сейчас в максимуме 25-го так называемого цикла солнечной активности. Строго говоря, максимум — это не точка, не дата; нельзя сказать, что максимум был, допустим, 15 мая, нельзя сказать, что максимум примерно начался в середине 2023-го, и эта максимальная фаза будет продолжаться до середины 2024-го, а может и даже до 2025-го, — да, вот такая длинная фаза. Так же как примерно лето — погодное сравнение. Мы не можем точно сказать, в какой день будет наиболее жарко, но мы можем указать, что лето вот продолжается с июня по август. И мы сейчас находимся примерно, я думаю, в средней точке вот этого периода", — заметил он.

По словам учёного, наука объясняет 11-летнюю цикличность солнечной активности динамо-теорией.

"Динамо-теория — теория генерации магнитных полей на Солнце, — пояснил он. — Другое дело, что гарантированно мы не можем пока ещё на основе динамо-теории указать точные даты. Но то, что это будет примерно 11-летний цикл, и общий ход и всё такое — да, можем".

"Потому что это не законы небесной механики, где можно за тысячу лет заранее предсказать затмение, это больше похоже на нашу погоду на Земле: мы знаем, что лето рано или поздно наступит, но оно может наступить в июне, может наступить в апреле. То есть цикл существует, но в нём так много дополнительных параметров, дополнительных всяких данных, которые входят. Солнце — довольно сложная машина, она не работает как управляемый человеком бульдозер, — скорее как лавина в горах. Например, лавина в горах. Вы знаете, когда наступает потепление, то лавины там ссыпаются в горах, но когда именно, сколько их, в какой момент и какие будут последствия — точно сказать нельзя, но то, что они будут — это определённо", — привёл сравнение Обридко.

Солнечные циклы
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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