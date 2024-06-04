Пугающий прогноз профессора: искусственный интеллект сначала захватит рабочие места, а затем оружие

Профессор Кузнецов назвал профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ

Уже к 2026 году возможно создание общего искусственного интеллекта, превосходящего человеческий, предупредил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману. Об этом в понедельник сообщила Москва 24.

Фото: PublicDomainPictures.net by CC0

"Если мы создадим общий ИИ, то я не вижу позитивного исхода для человечества в долгосрочной перспективе. Единственный шанс выиграть в эту игру — не играть в нее вовсе", — заявил учёный.

Такие прогнозы не беспочвенны и могут воплотиться в жизнь в ближайшие десять лет, подтвердил руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта профессор Сергей Кузнецов.

Сначала ИИ отнимет у людей рабочие места. "Пострадают рутинные сферы: то, что делается на конвейере, бухгалтерами, некоторыми программистами, водителями", — предрёк эксперт.

Кроме того, неуклонно расширяется влияние систем ИИ на все сферы жизни, начиная с информационной.

"Искусственный интеллект влияет на ментальное, когнитивное сознание на информационном уровне. Потом воздействие может перейти в физическую плоскость, в том числе могут быть задействованы важные вооружения", — добавил Кузнецов.

Он уверен, что уже сейчас надо разработать механизмы защиты от бесконтрольного развития искусственного интеллекта, наподобие ядерного клуба, но ни в коем случае не запрещать его. "Но до этого в области искусственного интеллекта ещё далеко", — посетовал профессор.