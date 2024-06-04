Эволюционный прорыв: почему наши предки получили большие мозги без умственных усилий

Британский биолог-эволюционист Маурисио Гонсалес-Фореро провел революционное исследование, показавшее, что рост размера человеческого мозга был вызван не естественным отбором умственно развитых предков, а перераспределением энергии. Об этом сообщило издание Nature Human Behavior.
Гонсалес-Фореро разработал модель, иллюстрирующую расширение мозга от австралопитеков до современных людей. Он вывел уравнения, описывающие закономерности роста тканей мозга и тела в условиях жизни древних предков человека. В свои формулы исследователь включил полный комплекс данных, определявших развитие организма.
Учёный установил, что увеличение размера мозга у людей не было следствием эволюционного отбора на базе интеллекта. Он предложил гипотезу, согласно которой это произошло из-за изменений в эволюции яичников, высвободивших энергию, ранее использовавшуюся для роста фолликулов яичников.
Эти изменения привели к увеличению размера человеческого мозга в три раза за 4 миллиона лет, в отличие от других видов, таких как шимпанзе, у которых размер мозга остался прежним.
Тем не менее, некоторые аспекты развития мозга остаются загадкой. Например, в определенные периоды он уменьшался в размерах, и причина этого неизвестна. Также неясна корреляция между размером мозга и его эффективностью.
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