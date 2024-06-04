Наука в действии: искусственный интеллект научился читать хрупкие документы, не повреждая их

Российские ученые обучили искусственный интеллект читать древние свитки

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Российские ученые разработали метод, позволяющий искусственному интеллекту читать хрупкие свитки без их разворачивания и повреждения, как сообщает РИА "Новости".

Фото: Pixexid by Unreal is licensed under CC BY 4.0 DEED

Эта новая технология позволяет восстановить текст старинных манускриптов нажатием одной кнопки. Она найдет применение для берестяных, бумажных и серебряных свитков, а также книг, поврежденных временем, влажностью или огнем.

Для расшифровки текста хрупкий документ помещают в томограф, после чего создается его цифровая копия, которая используется для дальнейших манипуляций.

Искусственный интеллект обучался на основании корпуса данных, включающего шесть образцов документов, свернутых различными способами. На этих образцах были нанесены буквы и цифры разного размера, а также схемы с графическими элементами.