Стало известно, какие продукты защищают от возрастного истощения

Учёные из Университета Шинхан в Южной Корее выяснили, что употребление овощей и фруктов снижает риск развития саркопении — возрастной потери мышечной массы. Эти данные были опубликованы в журнале Nutrients.
Исследование корейских учёных опиралось на результаты предыдущих научных работ, посвящённых связи между потреблением овощей и фруктов и развитием саркопении. Всего в мета-анализ вошли 14 исследований, в которых приняли участие 6436 пациентов с саркопенией и несколько тысяч здоровых добровольцев.
Саркопения (постепенная утрата мышечной массы и силы с возрастом) поражает от 8 до 36% взрослых людей младше 60 лет и от 10 до 27% лиц старше 60 лет.
Это состояние может привести к инвалидности, диабету и гипертонии. Риск мышечного истощения повышается при наличии некоторых хронических заболеваний, малоподвижном образе жизни и недостаточном питании.
Мета-анализ показал, что потребление овощей и фруктов существенно снижает риск развития саркопении. Дополнительные исследования показали, что эта связь наиболее выражена у мужчин, но не у женщин. Кроме того, наибольшую пользу от употребления этих продуктов получают люди в возрасте до 60 лет.
Учёные предположили, что антиоксидантные свойства овощей и фруктов могут способствовать сохранению мышечной массы.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?