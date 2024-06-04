Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мастерство с консилером: пять хитростей для идеального макияжа
Нижегородский аэропорт наказали за нарушение закона "О защите конкуренции"
Раскрыт вред вчерашнего чая: химик советует не лениться заваривать свежий
Лучшие приложения для проверки загранпаспортов
СК "Абсолют Страхование" выплатила 8 млн рублей за повреждённый грузовик DAF
Дина Саева похвасталась сумкой Hermes за 3,3 миллиона рублей
Ухудшение памяти возможно из-за нехватки витамина D
ТОП-5 застройщиков Москвы по объему жилищного строительства
Nutrients: чеснок эффективно снижает уровень сахара в крови
Стало известно, какие продукты защищают от возрастного истощения

Nutrients: фрукты и овощи снижают риск развития саркопении

1:38
Наука

Учёные из Университета Шинхан в Южной Корее выяснили, что употребление овощей и фруктов снижает риск развития саркопении — возрастной потери мышечной массы. Эти данные были опубликованы в журнале Nutrients.

Nutrients: фрукты и овощи снижают риск развития саркопении
Фото: pixabay.com by public domain is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование корейских учёных опиралось на результаты предыдущих научных работ, посвящённых связи между потреблением овощей и фруктов и развитием саркопении. Всего в мета-анализ вошли 14 исследований, в которых приняли участие 6436 пациентов с саркопенией и несколько тысяч здоровых добровольцев.

Саркопения (постепенная утрата мышечной массы и силы с возрастом) поражает от 8 до 36% взрослых людей младше 60 лет и от 10 до 27% лиц старше 60 лет.

Это состояние может привести к инвалидности, диабету и гипертонии. Риск мышечного истощения повышается при наличии некоторых хронических заболеваний, малоподвижном образе жизни и недостаточном питании.

Мета-анализ показал, что потребление овощей и фруктов существенно снижает риск развития саркопении. Дополнительные исследования показали, что эта связь наиболее выражена у мужчин, но не у женщин. Кроме того, наибольшую пользу от употребления этих продуктов получают люди в возрасте до 60 лет.

Учёные предположили, что антиоксидантные свойства овощей и фруктов могут способствовать сохранению мышечной массы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин Александр Голобородько получил спецприз "За выдающийся вклад в актёрскую профессию" Анжела Якубовская
Тёртый пирог с клубникой: сплошное ягодное удовольствие к чаю
Эти породы кошек с самым сложным характером: подумайте 2 раза перед тем, как их заводить
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Последние материалы
СК "Абсолют Страхование" выплатила 8 млн рублей за повреждённый грузовик DAF
Дина Саева похвасталась сумкой Hermes за 3,3 миллиона рублей
Ухудшение памяти возможно из-за нехватки витамина D
ТОП-5 застройщиков Москвы по объему жилищного строительства
Nutrients: чеснок эффективно снижает уровень сахара в крови
Гастроэнтеролог Утюмова: больше всего жира содержит оленье молоко
Порье: "Мой нос точно сломан"
Как избавиться от секущихся кончиков: советы по уходу за волосами
Эти удобрения подойдут для толстянки
Ветеринары ответили, какой шанс рака костей у больших собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников