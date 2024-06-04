Стало известно, какие продукты защищают от возрастного истощения

Nutrients: фрукты и овощи снижают риск развития саркопении

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Шинхан в Южной Корее выяснили, что употребление овощей и фруктов снижает риск развития саркопении — возрастной потери мышечной массы. Эти данные были опубликованы в журнале Nutrients.

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Исследование корейских учёных опиралось на результаты предыдущих научных работ, посвящённых связи между потреблением овощей и фруктов и развитием саркопении. Всего в мета-анализ вошли 14 исследований, в которых приняли участие 6436 пациентов с саркопенией и несколько тысяч здоровых добровольцев.

Саркопения (постепенная утрата мышечной массы и силы с возрастом) поражает от 8 до 36% взрослых людей младше 60 лет и от 10 до 27% лиц старше 60 лет.

Это состояние может привести к инвалидности, диабету и гипертонии. Риск мышечного истощения повышается при наличии некоторых хронических заболеваний, малоподвижном образе жизни и недостаточном питании.

Мета-анализ показал, что потребление овощей и фруктов существенно снижает риск развития саркопении. Дополнительные исследования показали, что эта связь наиболее выражена у мужчин, но не у женщин. Кроме того, наибольшую пользу от употребления этих продуктов получают люди в возрасте до 60 лет.

Учёные предположили, что антиоксидантные свойства овощей и фруктов могут способствовать сохранению мышечной массы.