Назван натуральный продукт, снижающий уровень сахара в крови

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Nutrients: чеснок эффективно снижает уровень сахара в крови

1:31
Наука

Исследователи из Юго-восточного университета в Китае установили, что чеснок эффективно нормализует уровни глюкозы и холестерина в крови. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Nutrients: чеснок эффективно снижает уровень сахара в крови
Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ученые пришли к этому выводу после проведения мета-анализа, в ходе которого изучили данные 29 ранее опубликованных научных работ о влиянии растительных продуктов и специй на кардиометаболическое здоровье.

В общей сложности в исследованиях приняли участие 1567 человек из различных стран.

Возраст участников варьировался от 18 до 80 лет. В экспериментах участвовали как здоровые люди, так и пациенты с сахарным диабетом второго типа, ишемической болезнью сердца, неалкогольной жировой болезнью печени, инфарктом, ожирением, гипертонией и синдромом поликистозных яичников. Чеснок употребляли в сыром и порошковом виде, а также в виде выдержанных экстрактов и пищевых добавок.

Мета-анализ показал, что употребление чеснока в любом виде положительно влияет на снижение уровней сахара и холестерина в крови. Ученые предполагают, что полезные свойства чеснока связаны с его способностью ускорять синтез органического соединения аллицина в организме. Аллицин нормализует кровообращение, обладает противомикробными свойствами и подавляет образование триглицеридов в печени.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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