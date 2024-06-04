Назван натуральный продукт, снижающий уровень сахара в крови

Исследователи из Юго-восточного университета в Китае установили, что чеснок эффективно нормализует уровни глюкозы и холестерина в крови. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nutrients.
Ученые пришли к этому выводу после проведения мета-анализа, в ходе которого изучили данные 29 ранее опубликованных научных работ о влиянии растительных продуктов и специй на кардиометаболическое здоровье.
В общей сложности в исследованиях приняли участие 1567 человек из различных стран.
Возраст участников варьировался от 18 до 80 лет. В экспериментах участвовали как здоровые люди, так и пациенты с сахарным диабетом второго типа, ишемической болезнью сердца, неалкогольной жировой болезнью печени, инфарктом, ожирением, гипертонией и синдромом поликистозных яичников. Чеснок употребляли в сыром и порошковом виде, а также в виде выдержанных экстрактов и пищевых добавок.
Мета-анализ показал, что употребление чеснока в любом виде положительно влияет на снижение уровней сахара и холестерина в крови. Ученые предполагают, что полезные свойства чеснока связаны с его способностью ускорять синтез органического соединения аллицина в организме. Аллицин нормализует кровообращение, обладает противомикробными свойствами и подавляет образование триглицеридов в печени.
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