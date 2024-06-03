Не только гены: как эпигенетика меняет представление о причинах рака

Nature: онкология может быть вызвана обратимыми эпигенетическими изменениями

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В новом исследовании международной группы ученых выявлена еще одна вероятная причина развития онкологических заболеваний. Эта новость обнадеживает, поскольку молекулярные изменения, вызывающие опухоли, могут быть обратимыми. Об этом открытии исследователи рассказали в журнале Nature.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Goodyear is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ученые установили, что причиной развития рака могут быть не только генетические мутации, но и эпигенетические патологии. Эти патологии включают добавление или удаление малых молекул к ДНК или ядерным белкам, что влияет на активность генов.

Такой процесс позволяет клеткам различных тканей и органов выполнять свои специфические функции, несмотря на идентичный геном.

Исследование проводилось на плодовых мушках, у которых около 75 процентов генов аналогичны генам, связанным с заболеваниями человека. Данные эксперимента показали, что временные эпигенетические изменения, даже без мутаций в ДНК, могут провоцировать онкологию.

Ранее ученые считали, что эпигенетические факторы незначительно влияют и не способны вызывать злокачественные новообразования. Однако новое открытие может изменить подходы к диагностике и лечению рака.

В частности, перспективным направлением является эпигенетическая терапия, которая может изменить распределение эпигенетических меток, помогая клеткам вернуться к нормальному состоянию и остановить неконтролируемое размножение.