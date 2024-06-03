Врач рассказал, можно ли научиться не чувствовать боль

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Врач Теплых: человек может заставить себя не чувствовать боль

1:24
Наука

Человек может подавить чувство боли, но организм все равно на нее реагирует, сообщил "Газете.Ru" заведующий отделением анестезиологии-реанимации НМХЦ им. Н. И. Пирогова Борис Теплых.

Врач Теплых: человек может заставить себя не чувствовать боль
Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

"Боль — это осознанные ощущения, возникающие в ответ на физические или душевные страдания, поэтому без сознания нет и боли. Важно понимать, что боль имеет и эмоциональную составляющую. Можно заставить себя не чувствовать боль, но это не означает, что организм не реагирует на нее. У каждого человека восприятие боли и эмоциональная реакция на нее разные, что зависит от его психотипа", — объяснил врач.

По его словам, организм всегда реагирует на боль. Это вызывает не только повышение давления и покраснение лица, но и выброс большого количества гормонов, которые защищают организм от повреждений.

"Эти гормоны с одной стороны защищают, а с другой — вредят. В медицине существует понятие стрессового повреждения слизистых ЖКТ. Часто от этого страдают пациенты, долго находящиеся в реанимации. Несмотря на седацию и потерю сознания, организм все равно реагирует на боль, выбрасывая гормоны, что приводит к истощению. Это серьезная проблема в интенсивной терапии", — добавил Теплых.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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