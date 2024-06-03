Стало известно, как сон помогает "закреплять" воспоминания в мозге

The Conversation: мозг человека воспроизводит воспоминания во время сна

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Сон укрепляет память о самых значимых событиях, реструктурирует воспоминания и улучшает их связность. Об этом изданию The Conversation сообщил психолог и исследователь сна из Йоркского университета Дэн Дэнис.

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По словам специалиста, польза сна для памяти подтверждена множеством исследований. Существует несколько механизмов, которые объясняют этот положительный эффект. Первый механизм связан с усилением активности областей мозга, отвечающих за когнитивный контроль.

Здоровый сон помогает человеку быть более собранным и эффективно фокусироваться на выполнении одной задачи. Такая сосредоточенность способствует формированию более четких воспоминаний, что важно для работы и учебы.

Кроме того, качественный сон предотвращает развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Психолог отметил, что во время сна происходит дополнительная обработка и закрепление воспоминаний в мозге. Сон укрепляет память о самых важных моментах, структурирует воспоминания и связывает их между собой.

Это может происходить как естественным образом, так и с помощью различных ассоциаций, например, через звуки, связанные с воспоминаниями, которые человек слышит во сне.