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Стало известно, как сон помогает "закреплять" воспоминания в мозге

The Conversation: мозг человека воспроизводит воспоминания во время сна

1:23
Наука

Сон укрепляет память о самых значимых событиях, реструктурирует воспоминания и улучшает их связность. Об этом изданию The Conversation сообщил психолог и исследователь сна из Йоркского университета Дэн Дэнис.

The Conversation: мозг человека воспроизводит воспоминания во время сна
Фото: Pixexid by Unreal is licensed under CC BY 4.0 DEED

По словам специалиста, польза сна для памяти подтверждена множеством исследований. Существует несколько механизмов, которые объясняют этот положительный эффект. Первый механизм связан с усилением активности областей мозга, отвечающих за когнитивный контроль.

Здоровый сон помогает человеку быть более собранным и эффективно фокусироваться на выполнении одной задачи. Такая сосредоточенность способствует формированию более четких воспоминаний, что важно для работы и учебы.

Кроме того, качественный сон предотвращает развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Психолог отметил, что во время сна происходит дополнительная обработка и закрепление воспоминаний в мозге. Сон укрепляет память о самых важных моментах, структурирует воспоминания и связывает их между собой.

Это может происходить как естественным образом, так и с помощью различных ассоциаций, например, через звуки, связанные с воспоминаниями, которые человек слышит во сне.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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