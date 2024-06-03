Почему деградация пастбищ может привести к глобальной продовольственной катастрофе

Засушливые пустыни пожирают пастбища Земли, угрожая миллиардам людей

3:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Покрывая более половины суши Земли, пастбища обеспечивают жизнь миллиардам людей. Эти экосистемы — от пустынь и лугов до кустарников и тундры — производят множество мяса, молочных продуктов, клетчатки и других важных продуктов. Они также играют ключевую роль в круговоротах питательных веществ, воды и углерода на планете.

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Однако сейчас до 50% пастбищ деградировали, сообщает новый доклад ООН, подчеркивая, что предыдущие оценки "существенно недооценивали фактическую потерю здоровья и продуктивности пастбищ".

Помимо изменения климата, деградация пастбищ обусловлена множеством других факторов, в основном связанных с плохим управлением земельными ресурсами. Среди них — расчистка земель, добыча полезных ископаемых, чрезмерный выпас, истощающий питательные вещества почвы, эрозия, засоление и подщелачивание, что способствует засухам и опустыниванию.

"Это практически те же факторы, которые способствуют деградации земель и изменениям в землепользовании во всех биомах и экосистемах мира", — поясняет биолог Педро Мария Эррера Кальво, автор доклада для Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. "Парадокс в том, что усилия по повышению продовольственной безопасности и продуктивности земель преобразовали миллионы гектаров пастбищ в сельскохозяйственные угодья, что усугубило деградацию земель и снизило урожайность".

В некоторых регионах конфликты и пограничные проблемы ухудшают ситуацию с пастбищами, ограничивая передвижение скота и приводя к чрезмерному выпасу. Все более частые лесные пожары также вносят свой вклад в эту проблему.

Центральная Азия и Монголия — одни из наиболее пострадавших регионов. Здесь одна треть населения занимается выпасом скота, а пастбища занимают 60% территории.

"Как хранитель крупнейших пастбищ Евразии, Монголия всегда осторожно подходила к преобразованию пастбищ", — говорит министр окружающей среды Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Улзи. "Монгольские традиции основаны на понимании ограниченности ресурсов, что определило мобильность как стратегию, установило общую ответственность за землю и ограничения в потреблении. Мы надеемся, что этот доклад поможет привлечь внимание к пастбищам и их многочисленным ценностям — культурным, экологическим и экономическим".

Тем временем в Северной Америке древние луга, прерии и южные пустыни утрачивают свое биоразнообразие из-за деградации.

Многие из этих регионов недостаточно изучены. В докладе отмечается, что нехватка данных подрывает усилия по устойчивому управлению землей. Лишь 12% из 80 миллионов квадратных километров (500 миллионов квадратных миль) пастбищ мира сейчас находятся под охраной.

В докладе подчеркивается, что остановка дальнейшей деградации потребует смягчения последствий изменения климата и трансграничного сотрудничества для внедрения устойчивых методов управления земельными ресурсами. Рекомендуется учитывать знания коренных народов, а также местные и научные знания в управленческих планах, и отказаться от вредных практик, таких как монокультурное сельское хозяйство.

"Чтобы достичь глобальных целей в области биоразнообразия, климата и продовольственной безопасности", — говорит Жоао Кампари, руководитель группы специалистов по питанию Всемирного фонда дикой природы, "мы просто не можем позволить себе потерять еще больше наших пастбищ, лугов и саванн".