Эти организмы изменили Землю: уникальная находка биологов в Красном море

На Ближнем Востоке обнаружена древняя форма жизни

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

На острове в Красном море биологи обнаружили древние живые организмы, существовавшие на Земле более трех миллиардов лет назад. Эти организмы — строматолиты, считаются одними из первых представителей геологической жизни на нашей планете.

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Строматолиты формируются из водорослей, которые стремятся к свету и выделяют карбонаты. Они впервые появились около 3,48 миллиарда лет назад и оставались доминирующей формой жизни почти три миллиарда лет.

Эти структуры частично ответственны за Великое событие насыщения кислородом, которое кардинально изменило состав земной атмосферы за счет увеличения количества кислорода. Это событие уничтожило конкурентов строматолитов и позволило им занять важное место в эволюции в архейскую и раннепротерозойскую эпохи.

Со временем новые формы жизни адаптировались к кислороду, и строматолиты стали встречаться все реже.

Сегодня строматолиты чрезвычайно редки и встречаются в основном в гиперсоленых морях или щелочных озерах. До недавнего времени их находили в открытой мелководной морской среде только на островах Эксума на Багамах.

Недавно на ближневосточном месторождении острова Шейбара были обнаружены несколько сотен строматолитов. Ученые планируют перенести часть из них в аквариум для экспериментального выращивания и детального изучения этой древней страницы истории нашей планеты.