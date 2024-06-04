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В США ажиотаж: французский стартап выбросил на рынок биоинженерное комнатное растение для очистки воздуха

Биоинженерное комнатное растение очищает воздух в 30 раз лучше обычного

2:36
Наука

В США стартовали продажи биоинженерного комнатного растения, предназначенного для улучшения качества воздуха.

Биоинженерное комнатное растение очищает воздух в 30 раз лучше обычного
Фото: Wikimedia Commons by Poyt448 Peter Woodard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оно способно поглощать из атмосферы в 30 раз больше вредных и загрязняющих веществ, чем обычные комнатные цветы, заявил Лайонел Мора, соучредитель французского стартапа, разработавшего новинку. "Оно не только будет улавливать, но также удалять и перерабатывать некоторые из наиболее вредных загрязнителей, которые можно найти в помещении", — заверил он.

Модифицированный потос (вид лиан) выращивают в теплице в двух часах от Сан-Франциско, штат Калифорния. США стали самым первым рынком сбыта растений для очистки воздуха — и самым многообещающим. "Мы делаем всё возможное, чтобы отправлять как можно больше растений каждую неделю, но на данный момент этого недостаточно для удовлетворения спроса", — похвалился Мора.

По его мнению, американцы очень ценят чистый воздух, который теперь сильно загрязнён в том числе и из-за лесных пожаров. "Одним из загрязнителей, образующихся при сгорании, является бензол, на который мы нацелены", — добавил стартапер.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, воздух в помещении может быть в два-пять раз более загрязнён, чем на улице, в основном из-за летучих органических соединений (ЛОС). Защититься от них, закрывая окна, невозможно, потому что они образуются из растворителей, клеев и красок, а следовательно, источниками ЛОС служат чистящие средства, мебель и стены.

Само по себе растение под громким названием Neo Px не поглощает химикаты. Потос продаётся в комплекте с пакетиками порошка, содержащего микробиом — специально выведенный штамм симбиотических микроорганизмов, по цене 120 долларов.

"Эти бактерии колонизируют корни, почву и листья растения. Они поглощают ЛОС, чтобы расти и размножаться. Растение создано в качестве экосистемы для бактерий", — пояснил генетик Патрик Торби, технический директор компании, в её исследовательской лаборатории в Сент-Уэне, Франция, недалеко от Парижа.

В дальнейшем он надеется модифицировать растение таким образом, чтобы оно справлялось с этой задачей уже самостоятельно. А в долгосрочной перспективе — улучшить поглощение CO2 деревьями, чтобы решить проблему парниковых газов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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