Древние бритты ставили огромные пни на берегу моря для управления погодой, и у них это получилось

Археологи поняли назначение загадочного памятника бронзового века Сихенджа

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Назначение загадочного сооружения бронзового века на пляже в Норфолке, Англия, мучило археологов с момента его открытия в 1999 году. Похоже, учёные поняли, зачем оно было возведено, пишет ScienceAlert в понедельник.

Фото: Flickr by -JvL- is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Доисторический памятник, известный в просторечии как "Сихендж", а официально как "Холм I", представляет собой перевёрнутый дубовый пень, окруженный 55 расколотыми стволами того же дерева. Он был построен в конце весны 2049 года до н. э. на солончаке вдали от берега, защищённом песчаными дюнами и илистыми отмелями.

Древние деревяшки столетиями сохранялись торфяными отложениями, пока их не открыла приливная эрозия из-за подступившего моря, что тоже в некотором роде историческое свидетельство: как меняется климат.

Открытие Сихенджа приписывают археологу-любителю Джону Лоримеру. Он заметил в песке наконечник бронзового топора, заинтересовался, стал потихоньку копать и — нашёл пень и ритуальное кольцо вокруг него.

Затем начались масштабные археологические раскопки, вызвавшие бурные протесты местных жителей. К ним не прислушались — Холм I вывезли в Музей Линна, защитив его части воском от разрушения. И правильно сделали, потому что обнаруженный примерно тогда же в 100 метрах поодаль Холм II, оставленный на месте, теперь почти уничтожен приливами.

Оба этих ритуальных сооружения строились для управления погодой, предположил археолог Дэвид Нэнс из Абердинского университета. Своими выкладками он поделился в научной статье в GeoJournal.

В ту пору климат был весьма суров — с морозной зимой, поздней весной и соответствующим влиянием на сельское хозяйство. "Скорее всего, эти памятники имели общее намерение положить конец этой экзистенциальной угрозе, но у них были разные функции", — полагает Нэнс.

Брёвна были срублены весной и расположены так, чтобы совпадать с восходом солнца в день летнего солнцестояния. "Летнее солнцестояние было датой, когда по поверьям кукушка, символизирующая плодородие, традиционно прекращала петь и возвращалась в Потусторонний мир, и вместе с ней уходило лето", — продолжает он.

То есть круг из пней был призван "поймать" кукушку и таким образом продлить лето. "Этот ритуал упоминается в "мифе о запертой кукушке", где неоперившуюся кукушку помещали в терновый куст, а птицу "замуровывали", чтобы продлить лето, но она всегда улетала", — объясняет учёный.

А в центре Холма II приносили в жертву Венере того, кого считали виноватым в срыве сельхозработ. Ритуал проводился раз в восемь лет — аккурат в соответствии с циклом Венеры.

Таким образом, оба памятника по-разному преследовали одну цель — положить конец суровым холодам. "Возможно, это сработало слишком хорошо", — заключает ScienceAlert.