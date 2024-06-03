Сбой в работе гироскопа космического телескопа "Хаббл" сорвал научные наблюдения

Космический телескоп "Хаббл" перешёл в безопасный режим 24 мая из-за сбоя в работе гироскопа, сообщили в NASA.
"Инструменты "Хаббла" стабильны, а телескоп в добром здравии", — успокоили там.
Один из трёх гироскопов аппарата, отвечающих за его ориентацию в пространстве, дал неверные показания телеметрии, уточнили инженеры. Позже они обещали предоставить более подробную информацию.
Схожая нештатная ситуация была буквально месяцем ранее. Напомним, "Хаббл" трудится уже 34 года, а его техническое обслуживание с заменой узлов и деталей проводилось лишь однажды — в 2009-м.
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