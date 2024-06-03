Шокирующее признание космонавта на МКС: "Лично мне не хватает воды"

Командир российского экипажа МКС Олег Кононенко пожаловался на невозможность принять обычный душ на орбите. О бытовых трудностях он рассказал, отвечая на вопросы шоу "Королёв ТВ" "Пять вопросов космонавту".
Один из вопросов был о том, чего больше всего не хватает космонавтам.
"Лично мне больше всего не хватает воды, — признался Кононенко. — Хочется помыться под душем или поплавать в бассейне".
Гигиенические процедуры в космосе осуществляются при помощи влажных салфеток и полотенец, добавил он.
Вода и санитарно-гигиенические расходные материалы — значительная часть грузов каждого рейса космических транспортных кораблей. "Прогресс МС-27", причаливший к МКС 30 мая, привёз туда 1 290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции и научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 420 кг питьевой воды для космонавтов и многое другое.
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