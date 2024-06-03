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Взрыв на Солнце размером 300 тысяч км обрушил на Землю сокрушительный выброс: избежать прямого удара уже не удастся

Лаборатория солнечной астрономии предупредила о магнитной буре вечером 4 мая

1:43
Наука

Выброс от новой мощной вспышки на Солнце идёт прямо к Земле, вечером 4 мая разразится сильная магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в воскресенье.

Лаборатория солнечной астрономии предупредила о магнитной буре вечером 4 мая
Фото: NASA is licensed under Public domain

Третировать землян продолжает всё та же активная область 3697 размером около 300 тысяч километров, которая ранее уже вызывала сильнейшую за два десятилетия магнитную бурю. Теперь там произошёл взрыв, продлившийся считанные минуты, но выбросивший колоссальное количество энергии. Событию присвоен класс X1.0.

29 мая там же зафиксирована ещё более мощная вспышка X1.4, выброс от которой должен был задеть Землю по касательной, но — обошлось: он прошёл мимо в нескольких миллионах километров.

"На этот раз шансов избежать встречи с солнечными массами, похоже, почти нет", — предупреждают гелиофизики.

Следом они сообщили о ещё одной вспышке, которая могла произойти одновременно на противоположной стороне светила и накрыть Венеру. Это сбило с толку многих учёных по всему миру.

Впрочем, вероятность такого развития событий минимальна, хотя "в жизни чего только не бывает", уточнили в лаборатории. "Мы по-прежнему придерживаемся точки зрения, что выброс был один и движется к Земле", — добавили там.

По текущему прогнозу, который ещё может быть скорректирован, облака плазмы достигнут земли во вторник примерно к 19 часам по московскому времени.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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