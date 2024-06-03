Россиянам рассказали, в каких случаях галлюцинации нормальны

Слуховые галлюцинации могут возникать у здоровых людей при сильном стрессе или недостатке сна. Об этом РИАМО сообщила врач-психиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Лолита Павленко.
Она отметила, что у здоровых людей такие галлюцинации могут появляться перед сном или при пробуждении. Эти явления легко исчезают, если человек пытается определить их источник.
В отличие от патологических, такие галлюцинации не вызывают серьезных опасений, так как человек осознает их природу.
Однако, если слуховые галлюцинации вызывают продолжительный дискомфорт и нарушают привычный образ жизни, это может свидетельствовать о наличии таких заболеваний, как шизофрения, пограничное расстройство личности, депрессия, биполярное расстройство и другие.
В таких случаях необходимо немедленно обратиться к врачу-психиатру.
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