Россиянам рассказали, в каких случаях галлюцинации нормальны

Психиатр Павленко: у здоровых людей могут быть галлюцинации при недосыпе

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Слуховые галлюцинации могут возникать у здоровых людей при сильном стрессе или недостатке сна. Об этом РИАМО сообщила врач-психиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Лолита Павленко.

Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она отметила, что у здоровых людей такие галлюцинации могут появляться перед сном или при пробуждении. Эти явления легко исчезают, если человек пытается определить их источник.

В отличие от патологических, такие галлюцинации не вызывают серьезных опасений, так как человек осознает их природу.

Однако, если слуховые галлюцинации вызывают продолжительный дискомфорт и нарушают привычный образ жизни, это может свидетельствовать о наличии таких заболеваний, как шизофрения, пограничное расстройство личности, депрессия, биполярное расстройство и другие.

В таких случаях необходимо немедленно обратиться к врачу-психиатру.