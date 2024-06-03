Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производство биоразлагаемых упаковочных материалов в России занимает высокие позиции
Кардиолог Концедайло: лечение храпа нужно начать с приема отоларинголога
Как правильно оформить страховой договор: ключевые элементы и их значение
Лучшая подкормка огурцов в июне
Как защитить тормоза и аккумулятор автомобиля в жару: советы эксперта
Чтобы похудеть, нужен дефицит калорий и физическая активность
Глобальное потепление может смениться вечной мерзлотой
Это могут быть соседи малины
Недвижимость в мегаполисах России дешевеет
Найдена новая польза тестостерона для мужчин

ENDO 2024: более высокий уровень тестостерона может защищать мужчин от диабета

1:28
Наука

Повышенный уровень тестостерона в крови связан с уменьшением риска развития диабета 2-го типа у мужчин младше 65 лет. Такое заключение сделали исследователи, представившие свои результаты на конференции Эндокринного общества ENDO 2024.

ENDO 2024: более высокий уровень тестостерона может защищать мужчин от диабета
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Исследование включало анализ данных 1315 мужчин в возрасте от 35 до 85 лет, у которых на момент начала наблюдений не было диабета или рака, и которые не принимали тестостерон. Спустя пять лет у 110 участников был диагностирован диабет 2-го типа.

У мужчин до 65 лет с ожирением или избыточным весом повышенный уровень тестостерона снижал риск развития диабета. Однако у людей старше 65 лет такого защитного эффекта не наблюдалось.

Учёные учли различные факторы, влияющие на риск развития диабета 2-го типа, такие как возраст, окружность талии, уровень сахара в крови, наследственность, курение, употребление алкоголя, физическая активность и прием лекарств.

"Поддержание здорового веса, регулярные физические упражнения и отказ от алкоголя способствуют нормализации уровня тестостерона у большинства мужчин и помогают предотвратить развитие диабета 2-го типа", — заявили авторы исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Последние материалы
Как правильно оформить страховой договор: ключевые элементы и их значение
Лучшая подкормка огурцов в июне
Как защитить тормоза и аккумулятор автомобиля в жару: советы эксперта
Чтобы похудеть, нужен дефицит калорий и физическая активность
Глобальное потепление может смениться вечной мерзлотой
Это могут быть соседи малины
Недвижимость в мегаполисах России дешевеет
ENDO 2024: более высокий уровень тестостерона может защищать мужчин от диабета
Каждый пятый россиянин планирует работать в отпуске
Мошенники используют имя Заворотнюк для обмана: родственники предупреждают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников