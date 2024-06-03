Найдена новая польза тестостерона для мужчин

ENDO 2024: более высокий уровень тестостерона может защищать мужчин от диабета

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Повышенный уровень тестостерона в крови связан с уменьшением риска развития диабета 2-го типа у мужчин младше 65 лет. Такое заключение сделали исследователи, представившие свои результаты на конференции Эндокринного общества ENDO 2024.

Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Исследование включало анализ данных 1315 мужчин в возрасте от 35 до 85 лет, у которых на момент начала наблюдений не было диабета или рака, и которые не принимали тестостерон. Спустя пять лет у 110 участников был диагностирован диабет 2-го типа.

У мужчин до 65 лет с ожирением или избыточным весом повышенный уровень тестостерона снижал риск развития диабета. Однако у людей старше 65 лет такого защитного эффекта не наблюдалось.

Учёные учли различные факторы, влияющие на риск развития диабета 2-го типа, такие как возраст, окружность талии, уровень сахара в крови, наследственность, курение, употребление алкоголя, физическая активность и прием лекарств.

"Поддержание здорового веса, регулярные физические упражнения и отказ от алкоголя способствуют нормализации уровня тестостерона у большинства мужчин и помогают предотвратить развитие диабета 2-го типа", — заявили авторы исследования.