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Названо опасное последствие сидячего образа жизни в детстве

npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к повреждению печени

1:27
Наука

Исследователи из Университета Восточной Финляндии выяснили, что у детей с малоподвижным образом жизни значительно повышается риск развития жировой болезни печени и цирроза в раннем возрасте. Результаты их исследования были опубликованы в журнале npj Gut and Liver.

npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к повреждению печени
Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Научное исследование базировалось на данных о физической активности и здоровье 2684 детей. Уровень их ежедневной активности с 11 до 24 лет отслеживался с помощью акселерометров, которые фиксируют движение.

Когда участникам исполнилось 17 и 24 года, они прошли ультразвуковое сканирование печени для выявления рубцевания и других повреждений.

В среднем дети проводили по шесть часов в день сидя. В подростковом и молодом возрасте это время увеличилось до девяти часов в день.

Учёные установили, что каждые дополнительные полчаса сидячего образа жизни (сверх обычных шести часов в день) до 25 лет повышают вероятность развития жировой болезни печени на 15%. Это заболевание является одной из главных причин развития цирроза.

Напротив, каждые дополнительные полчаса низкоинтенсивной физической активности (сверх рекомендуемых трех часов) снижали этот риск на 33%.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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