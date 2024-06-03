Названо опасное последствие сидячего образа жизни в детстве

npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к повреждению печени

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Восточной Финляндии выяснили, что у детей с малоподвижным образом жизни значительно повышается риск развития жировой болезни печени и цирроза в раннем возрасте. Результаты их исследования были опубликованы в журнале npj Gut and Liver.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Научное исследование базировалось на данных о физической активности и здоровье 2684 детей. Уровень их ежедневной активности с 11 до 24 лет отслеживался с помощью акселерометров, которые фиксируют движение.

Когда участникам исполнилось 17 и 24 года, они прошли ультразвуковое сканирование печени для выявления рубцевания и других повреждений.

В среднем дети проводили по шесть часов в день сидя. В подростковом и молодом возрасте это время увеличилось до девяти часов в день.

Учёные установили, что каждые дополнительные полчаса сидячего образа жизни (сверх обычных шести часов в день) до 25 лет повышают вероятность развития жировой болезни печени на 15%. Это заболевание является одной из главных причин развития цирроза.

Напротив, каждые дополнительные полчаса низкоинтенсивной физической активности (сверх рекомендуемых трех часов) снижали этот риск на 33%.