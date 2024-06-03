Вечная молодость: откровения ученых о бессмертии в ближайшие десятилетия

Daily Star: ученые планируют остановить старение человека к 2030 году

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие специалисты остаются оптимистичными относительно перспектив науки. Они убеждены, что технологический прогресс позволит людям жить вечно уже в ближайшие десятилетия, к 2030-м годам.

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Согласно Daily Star, идея заключается в том, что когда продолжительность жизни будет увеличиваться быстрее, чем старение, процессы старения можно будет замедлить и даже полностью остановить.

Бывший сотрудник Google Рэймонд Курцвейл поддерживает эту теорию. Еще в 2005 году он впервые заявил, что технологии могут дать людям возможность достичь бессмертия к 2030 году. Недавно он вновь подтвердил это мнение в подкасте.

Недавние исследования в области борьбы со старением вселяют надежду. Ученые в ходе экспериментов обнаружили методы омоложения клеток и способы замедления процессов старения, что реально может увеличить продолжительность жизни.

К мнению Курцвейла присоединяются и другие ученые, такие как генетики Джордж Черч из Гарварда и Обри ди Грей. Они также прогнозируют, что значительные результаты будут достигнуты к 2030-м годам.