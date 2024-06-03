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66 метров под водой: какие страны исчезнут из-за глобального потепления

Глобальное потепление может смениться вечной мерзлотой

1:26
Наука

Учёные и практики по всему миру работают над решением проблемы глобального потепления. Предлагаются различные методы улучшения климата, а также обсуждаются сценарии развития ситуации в случае, если человечеству не удастся справиться с этой задачей.

Глобальное потепление может смениться вечной мерзлотой
Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одним из первых последствий глобального потепления является таяние ледников, которые являются важным источником пресной воды. Однако, если таяние ледяных покровов планеты продолжится, многие города могут оказаться под водой. Это касается большинства американских городов, а также прибрежных территорий Дании, Великобритании, Норвегии, Японии и Кореи.

В России также есть регионы, находящиеся в зоне риска, поскольку некоторые прибрежные территории расположены очень близко к уровню моря. Ожидаемый подъём уровня мирового океана составляет как минимум 66 метров.

Однако это только начало проблем, считают учёные. Вливаясь в океан, талые пресные воды нарушат баланс экосистемы, что приведёт к вымиранию сотен видов рыб и других морских обитателей.

Кроме того, в ледниках содержится большое количество метана. Если этот газ высвободится в значительных объёмах, Земля может столкнуться с эпохой вечной мерзлоты, что сделает выживание человечества крайне сложным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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