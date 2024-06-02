Найден способ снизить риск опасной аллергии на 81%

NEJM: регулярное потребление арахиса может снизить риск аллергии на него на 81%

Введение арахиса в рацион детей в возрасте от младенчества до пяти лет может снизить риск развития аллергии на арахис на 81%, как показало исследование, опубликованное в журнале NEJM Evidence.

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В ходе эксперимента половина детей регулярно употребляла продукты, содержащие арахис, с младенчества до пяти лет, в то время как другая половина избегала арахиса в этот период. Раннее введение арахисовых продуктов в рацион позволило снизить риск аллергии на арахис к пяти годам на 81%.

После этого, в возрасте от 5 до 6 лет, дети избегали арахисовых продуктов. Несмотря на это, у них сохранялся низкий риск аллергии.

К 12 годам аллергия на арахис развилась у 15,4% участников, которые избегали арахиса (38 из 246 детей), и у 4,4% среди тех, кто потреблял арахис в детстве (11 из 251 ребенка).

При широком внедрении, безопасная и простая стратегия включения арахиса в рацион детей может предотвратить десятки тысяч случаев аллергии в США. Однако ученые рекомендуют проконсультироваться с педиатром перед внесением изменений в питание детей.