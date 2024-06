Найден способ снизить риск опасной аллергии на 81%

Введение арахиса в рацион детей в возрасте от младенчества до пяти лет может снизить риск развития аллергии на арахис на 81%, как показало исследование, опубликованное в журнале NEJM Evidence.

