Осторожно, диабет 2 типа: простой тест на силу рукопожатия, который вы должны пройти

Начало диабета можно выявить по силе рукопожатия

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Диабет второго типа на начальных стадиях протекает практически без симптомов. Однако в ряде исследований установлено, что одним из первых признаков болезни часто является мышечная слабость. Об этом говорится в публикации специалистов из Оклендского университета (США) в журнале American Journal of Preventive Medicine.

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Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем ниже риски серьезных осложнений. Однако до сих пор не существовало надежного метода для точной оценки начальных проявлений мышечной слабости, в частности, силы рукопожатия.

Экспертам из Оклендского университета удалось разработать шкалу, позволяющую оценить силу рукопожатия, учитывая пол, возраст и массу тела. Базой для расчетов стал анализ данных более пяти тысяч испытуемых в возрасте от 20 до 80 лет. В анализ включены, помимо прочих сведений, данные о силе рукопожатий участников, измеренной с помощью портативного динамометра.

В результате были определены так называемые "точки отсечки" для людей разного пола и возраста, с учетом веса. Если сила рукопожатия ниже этого уровня, требуются дополнительные обследования для выявления признаков начала развития диабета второго типа.