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Ученые выяснили, сколько звезд гаснет в Млечном Пути каждый год

Ежегодно в галактике Млечный Путь исчезает примерно две звезды

2:20
Наука

Исследователи из Института поиска внеземного разума (SETI) определили количество звезд, которые ежегодно угасают в галактике Млечный Путь. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, дать точный ответ оказалось довольно сложно, как утверждают ученые. Результаты исследования опубликованы на портале Live Science.

Ежегодно в галактике Млечный Путь исчезает примерно две звезды
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Научный сотрудник SETI Джеймс Де Бьюзер пояснил, что звезды завершают свой жизненный цикл по-разному. В целом это означает прекращение процесса термоядерного синтеза, при котором водород преобразуется в гелий в ядре звезды.

Для звезд малой массы ядерный синтез завершается, когда весь водород в ядре превращается в гелий. Без тепла и внешнего давления звезда коллапсирует внутрь.

В процессе коллапса давление на ядро возрастает до такой степени, что оставшийся гелий начинает преобразовываться в углерод с выделением энергии. Внешняя оболочка звезды расширяется, образуя красный гигант. В конечном итоге оболочка рассеивается, оставляя тусклое ядро, известное как белый карлик. Такой исход ожидает 97% звезд в Млечном Пути, включая Солнце.

Для звезд, масса которых в восемь и более раз превышает солнечную, угасание происходит иначе. Они синтезируют в своих ядрах все более тяжелые элементы, становясь настолько массивными, что не могут противостоять своей гравитации. Это приводит к огромному взрыву, называемому сверхновой, после чего звезда превращается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру.

Наблюдения показывают, что сверхновые вспыхивают в нашей галактике один-два раза за столетие, однако на Земле последнее такое явление было зарегистрировано более 400 лет назад. Это связано с трудностями регистрации из-за формы Млечного Пути и плотных газопылевых облаков.

Согласно расчетам, каждый год в Млечном Пути угасает около 1,9 звезды, а за 100 лет — около 53 звезд. Общее количество звезд в галактике оценивается от 100 до 400 миллиардов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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