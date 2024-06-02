Ученые выяснили, сколько звезд гаснет в Млечном Пути каждый год

Исследователи из Института поиска внеземного разума (SETI) определили количество звезд, которые ежегодно угасают в галактике Млечный Путь. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, дать точный ответ оказалось довольно сложно, как утверждают ученые. Результаты исследования опубликованы на портале Live Science.
Научный сотрудник SETI Джеймс Де Бьюзер пояснил, что звезды завершают свой жизненный цикл по-разному. В целом это означает прекращение процесса термоядерного синтеза, при котором водород преобразуется в гелий в ядре звезды.
Для звезд малой массы ядерный синтез завершается, когда весь водород в ядре превращается в гелий. Без тепла и внешнего давления звезда коллапсирует внутрь.
В процессе коллапса давление на ядро возрастает до такой степени, что оставшийся гелий начинает преобразовываться в углерод с выделением энергии. Внешняя оболочка звезды расширяется, образуя красный гигант. В конечном итоге оболочка рассеивается, оставляя тусклое ядро, известное как белый карлик. Такой исход ожидает 97% звезд в Млечном Пути, включая Солнце.
Для звезд, масса которых в восемь и более раз превышает солнечную, угасание происходит иначе. Они синтезируют в своих ядрах все более тяжелые элементы, становясь настолько массивными, что не могут противостоять своей гравитации. Это приводит к огромному взрыву, называемому сверхновой, после чего звезда превращается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру.
Наблюдения показывают, что сверхновые вспыхивают в нашей галактике один-два раза за столетие, однако на Земле последнее такое явление было зарегистрировано более 400 лет назад. Это связано с трудностями регистрации из-за формы Млечного Пути и плотных газопылевых облаков.
Согласно расчетам, каждый год в Млечном Пути угасает около 1,9 звезды, а за 100 лет — около 53 звезд. Общее количество звезд в галактике оценивается от 100 до 400 миллиардов.
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