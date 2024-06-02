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Человек — не вершина пищевой цепи

Человек находится на уровне анчоуса в пищевой цепи

3:04
Наука

Несмотря на распространенное утверждение, люди — не суперхищники, в основном, в природной пищевой цепи. Напротив… Люди не являются самыми огромными, самыми быстрыми или даже самыми долгоживущими существами.

Человек находится на уровне анчоуса в пищевой цепи
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние "

Развитие орудий труда и сложного языка помогло нам быстрее эволюционировать, однако эти факторы не делают нас господствующими видом. По мнению специалистов, люди находятся на уровне, сравнимом с анчоусами.

Пищевая цепь представляет взаимосвязи хищничества между живыми организмами в одной экосистеме. Она показывает, как энергия и питательные вещества передаются от одного организма к другому через разные уровни пищевой цепи. В этом процессе участвуют различные группы: Производители (растения и водоросли), основа пищевой цепи, отвечают за фотосинтез, преобразующий солнечную энергию в химическую.

Первичные потребители — травоядные (зайцы, олени, насекомые-фитофаги), которые питаются производителями. Вторичные потребители — хищники или всеядные (лисы, лягушки, птицы), которые питаются первичными потребителями. Третичные потребители — крупные хищники (орлы, львы, акулы) питаются вторичными потребителями. Также существуют разлагающие организмы — бактерии, грибы, насекомые, которые и разлагают мертвые органические вещества на питательные вещества для повторного использования производителями.

Пищевые цепи могут быть сложными и взаимосвязанными, образуя более обширные пищевые сети, где каждая звенья играют важную роль в равновесии в экосистеме. Где же стоит человек в пищевой цепи? Благодаря разнообразной диете человек может занимать несколько уровней в пищевой цепи. Когда мы употребляем пищу растительного происхождения (фрукты, овощи, семена), мы становимся первичными потребителями, питаемся напрямую от производителей. Если же мы потребляем мясо животных, таких как говядина, свинина или курица, то мы выступаем в роли вторичных потребителей, кормясь за счет первичных потребителей. И, наконец, когда человек употребляет мясо хищников, то он может быть отнесен к третичным потребителям.

Исследование всех рационов людей позволило оценить человека в пищевой цепи в среднем на уровне 2,2 балла — то же значение, что и у свиньи или анчоуса. К примеру, трофический уровень касаток и белых медведей оценивается в 5,5. Следует отметить, что показатель человека может сильно изменяться в различных странах: в Бурунди с низким уровнем из-за вегетарианской диеты он составляет 2,04, а в Исландии — самый высокий из-за плотоядной диеты, равный 2,58.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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