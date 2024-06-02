В Японии разработали деревянный спутник

Японские ученые представили миру космический спутник из дерева

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

В Японии представили первую версию коллективной разработки Киотского университета и компании Sumitomo Forestry – космический аппарат LignoSat. Его специфичным аспектом является материал корпуса, который состоит из дерева.

Фото: ESA by Euclid Consortium is licensed under CC BY-SA 3.0

Астронавт и преподаватель из Киотского университета Такао Дои утверждает, что в долгосрочной перспективе такие спутники полностью заменят станции из других материалов.

LignoSat разрабатывался с учетом заботы об окружающей среде. При вхождении в атмосферу корпуса космических аппаратов из алюминия и пластика редко сгорают до конца, а отходы сгорания загрязняют атмосферу. В отличие от них, деревянный корпус должен полностью сгорать без остатка, а образовавшийся пепел намного менее вреден, так как естественного происхождения – что также происходит при сгорании древесины.

Первый LignoSat маленький и непрактичный — это куб с длиной стороны 10 см из дерева магнолии. На нем установлено базовое оборудование, чтобы ученые могли отслеживать его передвижения в космосе. Планируется, что LignoSat будет направлен на МКС, откуда его выведут в космическое пространство в предстоящем сентябре. Ученые стремятся к тщательной проверке своего проекта перед запуском в орбиту полноценных деревянных спутников.