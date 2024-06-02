Запущен спутник-исследователь облаков

Ученые запустили спутник-исследователь облаков и земной атмосферы

4:11 Your browser does not support the audio element. Наука

29 мая 2024 года произошел успешный запуск нового спутника для изучения атмосферы нашей планеты. Новый спутник получил название EarthCARE (Cloud, Aerosol and Radiation Explorer) и был создан благодаря партнерству между Европейским космическим агентством (ESA) и Японским космическим агентством (JAXA).

Фото: commons.wikimedia.org by Derrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основная цель EarthCARE заключается в исследовании воздействия облаков и аэрозолей на климат, а также их вклада в регулирование климата на Земле. EarthCARE входит в программу Earth Explorer, предназначенную для разработки устройств, способных изучать различные аспекты климата нашей планеты.

Первый спутник этой программы, названный GOCE, был запущен на орбиту в марте 2009 года с задачей составления карты гравитационного поля Земли. Затем последовали спутники SMOS для исследования воды, CryoSat для анализа толщины ледяного покрова, три спутника Swarms для изучения магнитного поля и Aeolus для мониторинга ветров. Запуск EarthCARE произошел в 01:20 29 мая с военной базы Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Изначально запуск должен был быть осуществлен с помощью российской ракеты-носителя "Союз", однако после начала конфликта на Украине ЕКА приняло решение выбрать ракету-носитель Vega C. Из-за неудачи второй миссии в декабре 2022 года ЕКА также отказалась от этой ракеты-носителя в пользу Falcon 9 с целью избежать дальнейших задержек. Для SpaceX этот запуск стал 56-м по счету с начала 2024 года и 7-м для ракеты Falcon 9.

Благодаря четырем приборам, установленным на борту EarthCARE, ученые смогут получить разнообразные данные о воздействии облаков и аэрозолей на климат нашей планеты. Спутник будет анализировать, как облака и аэрозоли отражают солнечную радиацию и каким образом они удерживают инфракрасное излучение, испускаемое земной поверхностью. Основная цель заключается в изучении механизмов, регулирующих температуру Земли.

С помощью атмосферного лидара EarthCARE сможет измерить вертикальный профиль облаков, т.е. форму и размер ближайшей к спутнику части облаков. Для этого будут использоваться световые импульсы с последующим анализом их возврата к спутнику. Радар для профилирования облаков, разработанный JAXA, будет использоваться для наблюдения и исследования внутреннего строения облаков на более глубоком уровне по сравнению с атмосферным лидаром. С помощью радара, работающего на миллиметровых волнах, EarthCARE получит информацию о формировании и рассеивании облаков.

В отличие от предыдущих приборов, которые анализировали ограниченный участок неба, мультиспектральный радар EarthCARE способен исследовать область около 150 км. Этот радар работает в нескольких спектральных диапазонах, от оптического до инфракрасного, обеспечивая более детальное различение различных типов облаков, аэрозолей и земной поверхности. Радар также будет улучшать работу двух других приборов, обеспечивая широкий контекст для выполнения измерений. Четвертый прибор — широкополосный радиометр, предназначенный для обнаружения и измерения солнечного излучения, отраженного от поверхности Земли. EarthCARE будет функционировать на высоте около 393 км на гелиосинхронной орбите, позволяя спутнику охватывать всю планету за примерно 25 дней. Для обеспечения питания своих приборов спутник был оборудован одной солнечной панелью площадью 21 квадратный метр.