В древности пытались лечить рак

В Древнем Египте пытались лечить рак

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Исследователи обнаружили, что стародавние жители Египта пытались лечить рак операционным методом более 4 000 лет тому назад. Это открытие, полученное в ходе недавних исследований, придает увлекательный взгляд на самые первые попытки медиков понять и преодолеть это губительное заболевание.

Фото: journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

До последнего времени самым древним из известных описаний рака считался документ, написанный в 1600 году до нашей эры на папирусе Эдвина Смита. Ученые полагают, что данный египетский текст является перепиской рукописи, созданной несколько столетий ранее. В нем фиксируется несколько опухолей груди, отмечая, что для них "не существует средств лечения".

Это историческое свидетельство позволяет предположить, что египтяне обладали ограниченными знаниями по поводу лечения рака и часто приходилось мириться с неизбежным прогрессированием болезни. Однако последние исследования опровергают такой взгляд.

Недавно ученые проанализировали человеческий череп из коллекции Дакворта в Кембридже, датированный промежутком времени 2686-2345 годы до нашей эры. В черепе была выявлена крупная первичная опухоль и более 30 мелких метастазов. Что делает это открытие особым, так это следы разрезов вокруг этих поражений, вероятно, сделанные острым предметом, например, металлическим инструментом.

Это свидетельствует о том, что древние египтяне делали попытки провести хирургическое вмешательство для лечения пациента, который, предположительно, был мужчиной около тридцати лет. "Оно, что мы обнаружили, является первым подтверждением того, что данная хирургическая процедура прямо связана с раком", — сообщает Эдраг Камарос Перес, соавтор исследования и палеопатолог из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании.

"Именно здесь начинается современная медицина". Группа исследователей также изучила череп женщины в возрасте 50 лет на момент смерти, датированный периодом между 664 и 343 годами до нашей эры и хранящийся в той же коллекции. Как у мужчины, у нее имелось крупное повреждение, намекающее на рак.

Однако существовала еще две травмы на ее черепе, причиной которых, вероятно, было удар острым оружием. Признаки заживления этих ран свидетельствуют о том, что египетская медицина того времени была в достаточной степени развита для лечения определенных видов травм, однако не для рака. Какие выводы могут быть сделаны из этих открытий? Эти новые открытия переосмысливают наше восприятие медицинских возможностей древних египтян. Они свидетельствуют о том, что рак стал "границей" в их медицинских знаниях, болезнью, которую они не могли успешно лечить.

Конечно, не имея медицинских записей пациентов, ученые не могут полностью представить, с какой формой рака они столкнулись. Тем не менее следы хирургических вмешательств дают общее представление о их усилиях. Эти результаты также могут изменить наше понимание зарождения современной медицины. Они показывают, что стародавние жители Египта пытались разобраться с раком на хирургическом уровне, что открывает путь для дальнейших исследований эволюции методов медицинского лечения на протяжении многих столетий. В настоящее время команда ученых надеется пойти еще дальше и узнать, как рак лечили на протяжении всей истории человечества.

Детали исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.