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В России прогнозируют рост продолжительности жизни

Рост продолжительности жизни в России увеличится к 2025 году

6:49
Наука

Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире до 2050 года увеличится на 4,6 года. Продолжительность жизни женщин в РФ и возрастет с 77 лет в нынешнем году до 82 лет к 2050 году, а продолжительность жизни мужчин возрастет с 68 до 75 лет.

Рост продолжительности жизни в России увеличится к 2025 году
Фото: unsplash.com by Ümit Bulut is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Сообщается о таком факте в анализе международной группы специалистов, в числе которых выступает профессор социальных наук Высшей школы экономики Василий Власов.

Этот анализ был опубликован в издании The Lancet. Международная бригада аналитиков оценила основы скончания и прогнозированную продолжительность средний существования с 2022 по 2050 год для 204 стран. Ожидаемая продолжительность существования при порождении говорит нам, как много средних лет пройдет живучий человек, если в каждом году его существования останется текущий уровень ухода из жизни, наблюдаемый среди общества в конкретном году. Продолжительность здоровой жизни — это среднее количество лет, на которое обитатель может надеяться, существуя в полном здравии, то есть без любых анатомических или психических недуг, которые могут привести к ограничению трудоспособности.

Процедура осуществлялась по следующим контекстам: "Безопасная окружающая обстановка", "Увеличение правильного детского питания и вакцинации", "Улучшенный поведенческий и метаболический риск" с учетом различных индикаторов: потерянные биологически активные годы, прожитые с инвалидностью, период существования с поправкой на инвалидность (DALY), ожидаемое время существования и ожидаемое время здоровой жизни (HALE). Такой анализ может быть использован для формирования стратегий и долгосрочных вложений в сферу охраны здоровья, планирования и установления основных приоритетов.

Авторы статьи предполагают, что продолжительность существования во всем мире до 2050 года увеличится на 4,6 лет: у женщин — с 76 до 80 лет, у мужчин — с 71 до 76 лет. В Российской Федерации продолжительность существования у жительниц до 2050 года возрастет с 77 до 82 лет, у мужчин — с 68 до 75 лет. Однако ученые отмечают, что данный прогноз не учитывает возможные непредвиденные стихийные и социальные катастрофы. Подобные бедствия, как, например, пандемия Covid-19, могут значительно изменить глобальный тренд. Согласно прогнозам, причинами смерти в мире до 2050 года станут ишемическая болезнь сердца, инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких.

Дополнительно специалисты отмечают, что к 2050 году рост населения Земли значительно замедлится, однако останется высоким в некоторых наименее благополучных регионах планеты. Максимальные темпы роста населения в предстоящие десятилетия будут наблюдаться преимущественно в некоторых областях Африки к югу от Сахары.

"Наш базовый предположительный сценарий заключает в себе, что глобальное унифицированное по возрасту бремя болезней и прогнозируемая продолжительность существования будут постепенно улучшаться до 2050 года, хотя и медленнее, нежели в течение нескольких предшествующих десятилетий, предшествовавших пандемии Covid-19 (начиная с 2020 года). Это в первую очередь будет обусловлено снижением смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы и респираторных инфекций", — подчеркивает Василий Власов.

Груз болезней — это категория параметров, описывающих уровень смертности и инвалидности от ключевых заболеваний или повреждений. Эти показатели получены в результате всеобъемлющих региональных и/или мировых медицинских статистических исследований. Так же, как и в отношении тенденций в унифицированном по возрасту бремени болезней, ученые предполагают, что в ближайшие десятилетия улучшение прогнозируемой продолжительности существования и ожидаемой продолжительности здоровой жизни будет протекать медленнее, чем с 1990 по 2019 год. Величина этих улучшений будет различной в зависимости от области, что будет приводить к поддерживаемому неравенству между регионами в этих параметрах.

В ходе исследования авторы анализируют оптимальные сценарии, к которым человечество стремится достичь. Например, сценарий "Увеличение детского питания и вакцинации" предполагает покрытие вакцинацией до 100 процентов в каждом регионе к 2050 году следующими препаратами: третий укол вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, дозы соединенной вакцины против краснухи 1 и 2, препарат против гемофильной инфекции типа В, пневмококковая соединенная вакцина и вакцина от ротавируса.

Сценарии "Более безопасная окружающая среда" и "Улучшение детского питания и вакцинации" будут благоприятно воздействовать на показатель DALY в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Следовательно, продолжительность существования у жителей Африки с инвалидностью также вырастет.

Контекст "Улучшение поведенческих и метаболических рисков" предполагает уменьшение числа нынешних курильщиков до нуля к 2050 году, а также отсутствие новых курильщиков после 2022 года во всех регионах. Сценарий "Безопасная окружающая среда" предполагает, что к 2050 году воздействие небезопасной воды, антигигиеничности, а также воздействие загрязнения воздуха в домашних условиях устранят по всему миру. Следовательно, требуется оценить возможность реализации данных сценариев и предпринять действия для их осуществления.

"Наши прогнозы будущего демонстрируют, что значительное улучшение здоровья можно достичь путем уменьшения влияния установленных факторов риска, что дает шанс изменить траекторию здоровья человека в предстоящем столетии при помощи скоординированных усилий по предупреждению факторов риска", — подытожил Василий Власов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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