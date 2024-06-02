Ученые обнаружили останки нового вида динозавров

Палеонтологи в Зимбабве обнаружили останки ранее неизвестных динозавров

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Палеонтологи обнаружили на севере Зимбабве фрагменты задней ноги нового ящера из группы завроподоморфов, относящегося к наиболее древним массоподам. Находка в указанном районе стала первой за полвека и подчеркивает потенциал этой местности для дальнейших открытий в области палеонтологии.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Останки динозавров были обнаружены на всех землях, включая Антарктиду. Однако в мезозое не было такого четкого деления на материки, как в наше время. На тот момент существовал суперконтинент Гондвана, где древние хищники широко распространились. Но в основном останки динозавров находились в Евразии, Южной и Северной Америках. В Африке такие находки были редкостью, возможно, из-за недостаточной активности палеонтологов в этом регионе.

К примеру, в Зимбабве ранее было найдено всего три вида динозавров — в 1969, 1972 и 2022 годах. Недавно же коллектив палеонтологов из различных стран, включая Великобританию, США и Европу, сообщил о находке останков нового вида динозавров в бассейне реки Средняя Замбези (этот водоток разделен на три участка). Это первая за последние 50 лет находка ранее неизвестного рептилии из северной части Зимбабве. Публикация об этом древнем существе была опубликована в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Чаще всего в указанной местности встречались завроподоморфы из позднего триаса или раннего юрского периода, что соответствует возрасту геологических формаций в Средней Замбези, которые составляют примерно 209,2 ± 4,5 миллиона лет. Новый вид ящера также оказался завроподоморфом — его кости были найдены на острове Спурвинг в самом большом водохранилище мира, Кариба. Этому древнему созданию дали имя Musankwa sanyatiensis в честь дома-лодки, который также служил лабораторией для ученых в двух полевых экспедициях (перевод на местный диалект показывает, что "musankwa" означает мальчика, готового к браку). Вторая часть названия происходит от реки Саньяти, впадающей в Замбези рядом с плотиной Кариба.

Палеонтологи обнаружили не полностью сохранившуюся заднюю правую ногу нового ящера в марте 2018 года. Поскольку материал находился на поверхности, он сильно повреждался, и некоторые части развалились еще до проведения лабораторного анализа. Находка состоит из костей бедра, большеберцовой и пяточной костей, а также неопределенных фрагментов. Согласно структуре останков и формуле для определения массы, ученые предположили, что вес M. sanyatiensis мог составлять до 386 килограммов. Это был двуногий хищник с массивным телом и большими ногами.

Изучив многочисленные аспекты строения и формы задней ноги, исследователи пришли к выводу, что находка относится к новому виду. По различным характеристикам конфигурации костей M. sanyatiensis отличается от других представителей Massopoda позднего триасового периода, включая изогнутые участки бедренной кости, пропорции голени и бедра, различные костные выступы и выемки. Фитологический анализ указывает на то, что новый вид принадлежит к самым древним представителям Massopoda.

Авторы исследования отмечают, что данная находка подчеркивает потенциал региона вдоль водохранилища Кариба для будущих открытий в области палеонтологии. Впрочем, раскопки в этом районе затрудняются из-за годовых колебаний уровня воды. Найденный динозавр сходен по характеристикам с риохазаврами (Riojasaurus) и эукнемезаврами (Eucnemesaurus), что, по мнению ученых, может указывать на возможное существование отдельной группы гондванских таксонов. Однако для проверки этой теории требуется больше фактических данных.