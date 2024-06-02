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В России планируется использовать китайские станции сети 5G

Оборудование вышек 5G будет использовать китайские комплектующие

Наука

На рынке оборудования для организации мобильной связи и обслуживания, с которого ушли основные зарубежные компании после введения санкций, в том числе Ericsson и Nokia, в скором времени появятся китайские производители, выпускающие широкий ассортимент базовых станций.

Оборудование вышек 5G будет использовать китайские комплектующие
Фото: Flickr by Christoph Scholz is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

Одним из таких производителей стала компания BeijinTech, специализирующаяся на производстве станций стандартов 5G и LTE FDD — наиболее популярной технологии среди российских операторов. По информации, BeijinTech уже в настоящее время ведет переговоры о поставках с одним из российских операторов.

Также на российском рынке оборудования для мобильной связи может появиться китайская компания Baicells Technologies, чье оборудование уже тестируется МТС. Ранее предполагалось, что оборудование от Baicells будет использоваться в малых населенных пунктах, но возможности их систем постоянно расширяются.

Интересно отметить, что около года назад было объявлено об завершении разработки отечественной базовой станции 5G в России, а в конце года сообщалось о планах запустить их производство в Томске на заводах компании "Микран". Однако пока нет информации о конкретных успехах в этом деле.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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