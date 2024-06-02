В России планируется использовать китайские станции сети 5G

На рынке оборудования для организации мобильной связи и обслуживания, с которого ушли основные зарубежные компании после введения санкций, в том числе Ericsson и Nokia, в скором времени появятся китайские производители, выпускающие широкий ассортимент базовых станций.
Одним из таких производителей стала компания BeijinTech, специализирующаяся на производстве станций стандартов 5G и LTE FDD — наиболее популярной технологии среди российских операторов. По информации, BeijinTech уже в настоящее время ведет переговоры о поставках с одним из российских операторов.
Также на российском рынке оборудования для мобильной связи может появиться китайская компания Baicells Technologies, чье оборудование уже тестируется МТС. Ранее предполагалось, что оборудование от Baicells будет использоваться в малых населенных пунктах, но возможности их систем постоянно расширяются.
Интересно отметить, что около года назад было объявлено об завершении разработки отечественной базовой станции 5G в России, а в конце года сообщалось о планах запустить их производство в Томске на заводах компании "Микран". Однако пока нет информации о конкретных успехах в этом деле.
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