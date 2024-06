В России планируется использовать китайские станции сети 5G

На рынке оборудования для организации мобильной связи и обслуживания, с которого ушли основные зарубежные компании после введения санкций, в том числе Ericsson и Nokia, в скором времени появятся китайские производители, выпускающие широкий ассортимент базовых станций.

Фото: Flickr by Christoph Scholz is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED