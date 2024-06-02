Ученые интегрировали мох в технологии

Инженеры создали устройство для очистки воздуха мхом

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно представленное на Kickstarter устройство Moss Echo способно решить несколько задач одновременно. Во-первых, оно приближает природу, исключительно доисторическую природу, к современным людям даже спустя 450 миллионов лет.

Фото: inaturalist.org by Michel Langeveld is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Во-вторых, новинка функционирует в роли будильника, воздушного фильтра и анимированного светодиодного источника света. В основе же гаджета заключен, как это может показаться странным, мох.

В устройстве предусмотрен сменяемый моховой фильтр, окруженный сетью светодиодных ламп. Мох здесь необходим не только как элемент дизайна — он выполняет весьма важную функцию. Благодаря структурам, аналогичным листьям растений, мох эффективно поглощает вредные вещества, выделяя чистый воздух.

Разработчики обогатили гаджет дополнительными возможностями с природной тематикой — звуками природы, режимом сна, нежным будильником. При этом мох не нуждается в постоянном орошении водой и способен проживать многие годы.

За дополнительную плату можно приобрести несколько сменных фильтров, устанавливаемых на обрамление гаджета. Присутствующие в устройстве светодиоды усиливают процесс фотосинтеза на 20%, что позволяет устанавливать Moss Echo даже в местах, где не хватает солнечного света. Один из рекомендуемых вариантов использования устройства — будильник на прикроватной тумбе. Сейчас доступно предварительное заказывание, в рамках которого гаджет можно приобрести всего за 179 долларов. Первые поставки заказчикам запланированы на ноябрь.