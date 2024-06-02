В России создали БПЛА из пенопласта

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Специалисты из ИРТ представили БПЛА, сделанный из пенопласта

Наука

Специалисты компании ИРТ ("Интегральных роботизированных технологий") в процессе участия в международной экспозиции "Комплексная безопасность" продемонстрировали беспилотник под названием "ИРТ-Скаут", оснащенный корпусом из пенопласта и небольшими габаритами. БПЛА предназначен для осуществления разведывательных миссий.

Запуск БЛА "ИРТ-Скаут" осуществляется оператором и оснащен электрическим двигателем. Он способен функционировать на расстоянии до 50 километров со скоростью до 90 километров в час, а при полезной нагрузке в 200 грамм БПЛА может находиться в воздухе около часа.

Специалисты из компании "Интегральные автоматизированные технологии" пояснили, что использование пенопласта для изготовления корпуса дрона "ИРТ-Скаут" было выбрано с целью снижения издержек и значительного упрощения ремонта беспилотника в условиях поля.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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