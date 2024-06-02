В России создан новый робот для тушения пожаров

Российские инженеры создали робота-пожарного на базе АНТ-1000

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты компании "Высокоточные комплексы", входящей в структуру госкорпорации "Ростех", представили робота Ант-1000ПМ, предназначенного для оперативного тушения пожаров и участия в ликвидации сопутствующих аварий.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России

Этот инновационный противопожарный робот создан на базе проверенного временем мини-погрузчика под названием Ант-1000, который широко производится на заводах предприятия "КЭМЗ". Семейство небольших погрузчиков "Ант" уже послужило основой для множества различных моделей спецтехники.

Для борьбы с огнем робот Ант-1000ПМ оснащен специальным модулем, включающим в себя лафетный ствол с водяной эжекторной насадкой, позволяющей добраться до очага пожара на расстояние до 65 метров.

Кроме того, управление роботом осуществляется через систему, которая включает в себя видеокамеры и разнообразные датчики. Это позволяет использовать машину на расстоянии, минуя опасность для операторов и спасателей. Это особенно важно при тушении пожаров высокой сложности, где температура может достигать нескольких тысяч градусов, а дымка очень гуще.

По информации, впервые широкой публике Ант-1000ПМ продемонстрируют на выставке "Комплексная безопасность", которая пройдет на территории парка "Патриот" под Москвой.