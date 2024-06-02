Россйские ученые смогли удешивить производство БПЛА

Инженеры ПНИПУ объявили об учреждении перспективного мотора для беспилотных летательных аппаратов, который в производстве будет выходить дешевле на 30 %, чем аналоги. Он отличается одновременным подачей горючего и смазки, а также возможностью запуска на пропане без необходимости его смешивания с маслом.
Речь идет о небольшом турбореактивном двигателе с особым программным обеспечением, регулирующим режимы полета, получившем интеллектуальную систему подачи топлива, которая, благодаря особенностям своей конструкции, снижает стоимость производства дронов.
По уточнениям ПНИПУ, затраты на производство беспилотников и на обслуживание двигателей сократятся на 30 %, а технические характеристики с расходом топлива окажутся на уровне традиционных беспилотников того же класса.
Такое двигательное устройство позволит дронам перемещаться со скоростью до 700 километров в час и достигать высоты около 8000 метров. Предполагается, что подобные беспилотные летательные аппараты найдут широкое применение в области оперативных грузоперевозок, сельском хозяйстве и других сферах.
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