Самолет "Освей" России и Белоруссии будет готов через 3 года

Совместный российско-белорусский проект самолета "Освей" будет готов к 2027 году

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В начале текущего года стало известно, что Россия и Беларусь достигли соглашения о совместном производстве воздушного судна ЛМС-192 "Освей", предназначенного для 19-20 пассажиров — созданием и подготовкой к производству занимаются российское УЗГА и белорусский авиаремонтный завод под номером 558.

Фото: www.flickr.com by Adam Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам главы российского Минпромторга Дениса Мантурова, сертификация "Освея" планируется завершить к 2027 году, а начало коммерческой эксплуатации легкого ЛМС-192 "Освей", который также будет многоцелевым, запланировано на год позже.

"Освей" будет небольшим самолетом с верхним расположением крыла. Также аппарат будет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями модели ВК-800СМ от компании УЗГА, с шестью лопастями. Комплекс бортовой электроники разрабатывает концерн "Радиоэлектронные технологии".

Аппарат "Освей" получит неубирающиеся шасси, которое, пусть и не лучшим образом сказывается на аэродинамике, обеспечивает высокую надежность, особенно в условиях взлетов и посадок на неподготовленных и грунтовых полосах. Кроме того, производство такого шасси и его техническое обслуживание будут более дешевыми.